Глава МИД Украины и Швеции обсудили усиление оборонной помощи для противостояния российскому воздушному террору

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард с которой обсудили вопросы оборонной помощи. Об этом сообщили в МИД, пишет УНН.

«Состоялся теплый и искренний первый разговор с новоназначенным министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард. От взаимных поздравлений перешли к делу: обсудили усиление оборонной помощи для противостояния российскому воздушному террору. Я поблагодарил Швецию за недавние пакеты военной и энергетической помощи», - отметил Сибига.

Напомним

В понедельник, 9 сентября, Швеция заявила о 17 пакете военной помощи Украине стоимостью 4,6 миллиарда шведских крон (401,6 миллиона евро - ред.). В рамках этого пакета страны передаст военную технику и различные боеприпасы.