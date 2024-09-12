Глава МИД Украины и Швеции обсудили усиление оборонной помощи для противостояния российскому воздушному террору
Киев • УНН
Андрей Сибига провел телефонный разговор с новоназначенной главой МИД Швеции Марией Мальмер Стенергард. Обсудили усиление оборонной помощи Украине, в частности новый пакет военной поддержки на 401,6 млн евро.
Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард с которой обсудили вопросы оборонной помощи. Об этом сообщили в МИД, пишет УНН.
«Состоялся теплый и искренний первый разговор с новоназначенным министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард. От взаимных поздравлений перешли к делу: обсудили усиление оборонной помощи для противостояния российскому воздушному террору. Я поблагодарил Швецию за недавние пакеты военной и энергетической помощи», - отметил Сибига.
Напомним
В понедельник, 9 сентября, Швеция заявила о 17 пакете военной помощи Украине стоимостью 4,6 миллиарда шведских крон (401,6 миллиона евро - ред.). В рамках этого пакета страны передаст военную технику и различные боеприпасы.