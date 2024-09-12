Глава МЗС України та Швеції обговорили посилення оборонної допомоги для протистояння російському повітряному терору
Київ • УНН
Андрій Сибіга провів телефонну розмову з новопризначеною главою МЗС Швеції Марією Мальмер Стенергард. Обговорили посилення оборонної допомоги Україні, зокрема новий пакет військової підтримки на 401,6 млн євро.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з новопризначеною міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард з якою обговорили питання оборонної допомоги. Про це повідомили у МЗС, пише УНН.
"Відбулася тепла та щира перша розмова з новопризначеною міністеркою закордонних справ Швеції Марією Мальмер Стенергард. Від взаємних привітань перейшли до справи: обговорили посилення оборонної допомоги для протистояння російському повітряному терору. Я подякував Швеції за нещодавні пакети військової та енергетичної допомоги", – зазначив Сибіга.
Нагадаємо
У понеділок, 9 вересня, Швеція заявила про 17 пакет військової допомоги Україні вартістю 4,6 мільярда шведських крон (401,6 мільйона євро - ред.). В рамках цього пакету країни передасть військову техніку і різні боєприпаси.