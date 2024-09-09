Катери, ПЗРК та боєприпаси: Швеція анонсувала пакет військової допомоги Україні на понад 400 мільйонів євро

У понеділок, 9 вересня, Швеція заявила про 17 пакет військової допомоги Україні вартістю 4,6 мільярда шведських крон (401,6 мільйона євро - ред.). В рамках цього пакету країни передасть військову техніку і різні боєприпаси. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони Швеції.

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Новий шведський пакет допомоги містить маскувальне обладнання для раніше переданих гусеничних бронетранспортерів PBV 302, а також переносні зенітно-ракетні комплекси Robot System 70.

У пакеті також містяться низка бронебійних і малокаліберних снарядів, безвідкотних гвинтівок і протитанкових мін, гранатомети з пострілами, захисне спорядження, шоломи та зимова форма.

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Пакет підтримки шість додаткових бойових катерів (...) також буде передано два спускові причепи, які можуть працювати з різними типами човнів, у тому числі Combat Boat 90 - йдеться в заяві шведського уряду.

Стокгольм також передбачив закупівлю запчастин для своїх винищувачів JAS 39 Gripen на суму близько 2,3 мільярда шведських крон, що пояснив підготовкою до можливої передачі цих літаків Україні в майбутньому, якщо таке рішення буде ухвалене.

Окрім того, ще приблизно 700 мільйонів шведських крон підуть на фінансування фондам та іншим багатостороннім ініціативам на підтримку України – від ініціативи щодо боєприпасів до Міжнародного фонду для України, очолюваного Великою Британією.

З урахуванням цього пакета Швеція з лютого 2022 року надала Україні військову підтримку на суму 48,1 мільярда шведських крон, з них 25 мільярдів шведських крон – лише у 2024 році - підсумовує Міноборони Швеції.

Нагадаємо

Канада анонсувала новий пакет військової допомоги для України, до якого входять 80 840 ракет CRV7 класу "повітря-земля", а також 1300 боєголовок в найближчі місяці.