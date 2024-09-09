Катери, ПЗРК та боєприпаси: Швеція анонсувала пакет військової допомоги Україні на понад 400 мільйонів євро
Київ • УНН
Швеція надасть Україні військову техніку та боєприпаси на 4,6 млрд крон. Пакет включає маскувальне обладнання, ПЗРК, снаряди, міни, катери та інше спорядження.
У понеділок, 9 вересня, Швеція заявила про 17 пакет військової допомоги Україні вартістю 4,6 мільярда шведських крон (401,6 мільйона євро - ред.). В рамках цього пакету країни передасть військову техніку і різні боєприпаси. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони Швеції.
Деталі
Новий шведський пакет допомоги містить маскувальне обладнання для раніше переданих гусеничних бронетранспортерів PBV 302, а також переносні зенітно-ракетні комплекси Robot System 70.
У пакеті також містяться низка бронебійних і малокаліберних снарядів, безвідкотних гвинтівок і протитанкових мін, гранатомети з пострілами, захисне спорядження, шоломи та зимова форма.
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Пакет підтримки шість додаткових бойових катерів (...) також буде передано два спускові причепи, які можуть працювати з різними типами човнів, у тому числі Combat Boat 90
Стокгольм також передбачив закупівлю запчастин для своїх винищувачів JAS 39 Gripen на суму близько 2,3 мільярда шведських крон, що пояснив підготовкою до можливої передачі цих літаків Україні в майбутньому, якщо таке рішення буде ухвалене.
Окрім того, ще приблизно 700 мільйонів шведських крон підуть на фінансування фондам та іншим багатостороннім ініціативам на підтримку України – від ініціативи щодо боєприпасів до Міжнародного фонду для України, очолюваного Великою Британією.
З урахуванням цього пакета Швеція з лютого 2022 року надала Україні військову підтримку на суму 48,1 мільярда шведських крон, з них 25 мільярдів шведських крон – лише у 2024 році
Нагадаємо
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