Іспанія негайно відправить Україні батарею ППО HAWK
Київ • УНН
Міноборони Іспанії оголосило про негайне відправлення Україні повної батареї ППО HAWK. Батарея включає 6 пускових установок для ураження повітряних цілей, що відповідає запиту президента Зеленського.
Уряд Іспанія негайно відправить Україні повну батарею комплексу протиповітряної оборони HAWK. Про це заявили в Міністерстві оборони Іспанії, передає УНН.
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У міноборони Іспанії розповіли, що одна батарея включає 6 пускових установок для ураження повітряних цілей.
Враховуючи чіткий запит президента Зеленського щодо систем протиповітряної оборони, міністерка Маргарита Роблес оголосила про негайне відправлення повної батареї HAWK, яка включає 6 пускових установок
На саміті "Рамштайн" Маргарита Роблес також детально розповіла про процеси підготовки нових пакетів допомоги.
Також обговорювались проєкти, які реалізує іспанська оборонна промисловість в результаті двосторонньої Угоди з безпеки між Іспанією та Україною.
Засідання Рамштайн: український фокус на забезпеченні системами ППО та посиленні далекобійності 06.09.24, 13:39 • 110595 переглядiв