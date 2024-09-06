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Іспанія негайно відправить Україні батарею ППО HAWK

Іспанія негайно відправить Україні батарею ППО HAWK

Київ • УНН

 • 65341 перегляди

Міноборони Іспанії оголосило про негайне відправлення Україні повної батареї ППО HAWK. Батарея включає 6 пускових установок для ураження повітряних цілей, що відповідає запиту президента Зеленського.

Уряд Іспанія негайно відправить Україні повну батарею комплексу протиповітряної оборони HAWK. Про це заявили в Міністерстві оборони Іспанії, передає УНН.

Деталі

У міноборони Іспанії розповіли, що одна батарея включає 6 пускових установок для ураження повітряних цілей.

Враховуючи чіткий запит президента Зеленського щодо систем протиповітряної оборони, міністерка Маргарита Роблес оголосила про негайне відправлення повної батареї HAWK, яка включає 6 пускових установок

 – розповіли у міноборони Іспанії.

На саміті "Рамштайн" Маргарита Роблес також детально розповіла про процеси підготовки нових пакетів допомоги.

Також обговорювались проєкти, які реалізує іспанська оборонна промисловість в результаті двосторонньої Угоди з безпеки між Іспанією та Україною.

Засідання Рамштайн: український фокус на забезпеченні системами ППО та посиленні далекобійності 06.09.24, 13:39 • 110595 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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