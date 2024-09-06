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Засідання Рамштайн: український фокус на забезпеченні системами ППО та посиленні далекобійності

Засідання Рамштайн: український фокус на забезпеченні системами ППО та посиленні далекобійності

Київ • УНН

 • 110595 перегляди

На 24-му засіданні "Рамштайн" Україна фокусується на отриманні систем ППО та посиленні далекобійних можливостей. Зеленський закликав надати більше зброї для вигнання російських військ, особливо з Донецької області.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на 24-ту засідання у форматі Рамштайн, яке розпочалося, фокус України, зокрема на забезпеченні системами ППО та посилення далекобійних можливостей, передає УНН.

Розпочали 24-те засідання у форматі Рамштайн,

- написав Умєров.

Він повідомив, що фокус України:

  • Забезпечення України системами ППО та ракетами до них.
  • Боєприпаси та техніка для наших бригад.
  • Посилення далекобійних можливостей нашої країни. Зокрема, шляхом підтримки та фінансування української оборонної індустрії.

Президент України Володимир Зеленський також особисто приїхав в Рамштайн, щоб звернутися до понад 50 міністрів оборони, які приймають участь в засіданні. Президент чітко окреслив наші пріоритети та цілі, що стоять перед Україною та її партнерами,

- зазначив Умєров.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив, що Україна повинна мати далекобійний потенціал не тільки щодо окупованої території України, а й щодо російської території, адже це може змусити росію шукати миру. Про це Зеленський заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Також Зеленський на засіданні "Рамштайн" заявив, що Україні потрібно більше зброї, щоб вигнати російські війська з нашої землі, особливо в Донецькій області. Окрім того, потрібен набагато сильніший флот F-16.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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