Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что на 24-м заседании в формате Рамштайн, которое началось, фокус Украины, в частности на обеспечении системами ПВО и усиление дальнобойных возможностей, передает УНН.

Начали 24-е заседание в формате Рамштайн, - написал Умеров.

Он сообщил, что фокус Украины:

Обеспечение Украины системами ПВО и ракетами к ним.

Боеприпасы и техника для наших бригад.

Усиление дальнобойных возможностей нашей страны. В частности, путем поддержки и финансирования украинской оборонной индустрии.

Президент Украины Владимир Зеленский также лично приехал в Рамштайн, чтобы обратиться к более 50 министрам обороны, которые принимают участие в заседании. Президент четко очертил наши приоритеты и цели, стоящие перед Украиной и ее партнерами, - отметил Умеров.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил, что Украина должна иметь дальнобойный потенциал не только по оккупированной территории Украины, но и по российской территории, ведь это может заставить Россию искать мира. Об этом Зеленский заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Также Зеленский на заседании "Рамштайн" заявил, что Украине нужно больше оружия, чтобы выгнать российские войска с нашей земли, особенно в Донецкой области. Кроме того, нужен гораздо более сильный флот F-16.