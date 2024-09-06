Заседание Рамштайн: украинский фокус на обеспечении системами ПВО и усилении дальнобойности
Киев • УНН
На 24-м заседании "Рамштайн" Украина фокусируется на получении систем ПВО и усилении дальнобойных возможностей. Зеленский призвал предоставить больше оружия для изгнания российских войск, особенно из Донецкой области.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что на 24-м заседании в формате Рамштайн, которое началось, фокус Украины, в частности на обеспечении системами ПВО и усиление дальнобойных возможностей, передает УНН.
Начали 24-е заседание в формате Рамштайн,
Он сообщил, что фокус Украины:
- Обеспечение Украины системами ПВО и ракетами к ним.
- Боеприпасы и техника для наших бригад.
- Усиление дальнобойных возможностей нашей страны. В частности, путем поддержки и финансирования украинской оборонной индустрии.
Президент Украины Владимир Зеленский также лично приехал в Рамштайн, чтобы обратиться к более 50 министрам обороны, которые принимают участие в заседании. Президент четко очертил наши приоритеты и цели, стоящие перед Украиной и ее партнерами,
Дополнение
Президент Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил, что Украина должна иметь дальнобойный потенциал не только по оккупированной территории Украины, но и по российской территории, ведь это может заставить Россию искать мира. Об этом Зеленский заявил на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
Также Зеленский на заседании "Рамштайн" заявил, что Украине нужно больше оружия, чтобы выгнать российские войска с нашей земли, особенно в Донецкой области. Кроме того, нужен гораздо более сильный флот F-16.