Испания немедленно отправит Украине батарею ПВО HAWK
Киев • УНН
Минобороны Испании объявило о немедленной отправке Украине полной батареи ПВО HAWK. Батарея включает 6 пусковых установок для поражения воздушных целей, что соответствует запросу президента Зеленского.
Правительство Испания немедленно отправит Украине полную батарею комплекса противовоздушной обороны HAWK. Об этом заявили в Министерстве обороны Испании, передает УНН.
Детали
В минобороны Испании рассказали, что одна батарея включает 6 пусковых установок для поражения воздушных целей.
Учитывая четкий запрос президента Зеленского относительно систем противовоздушной обороны, министр Маргарита Роблес объявила о немедленной отправке полной батареи HAWK, которая включает 6 пусковых установок
На саммите «Рамштайн» Маргарита Роблес также подробно рассказала о процессах подготовки новых пакетов помощи.
Также обсуждались проекты, которые реализует испанская оборонная промышленность в результате двустороннего Соглашения по безопасности между Испанией и Украиной.
Засідання Рамштайн: український фокус на забезпеченні системами ППО та посиленні далекобійності 6 сентября 2024, 10:39 • 103240 просмотров