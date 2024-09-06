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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Испания немедленно отправит Украине батарею ПВО HAWK

Испания немедленно отправит Украине батарею ПВО HAWK

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 16:23  •  25013 просмотра

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Минобороны Испании объявило о немедленной отправке Украине полной батареи ПВО HAWK. Батарея включает 6 пусковых установок для поражения воздушных целей, что соответствует запросу президента Зеленского.

Правительство Испания немедленно отправит Украине полную батарею комплекса противовоздушной обороны HAWK. Об этом заявили в Министерстве обороны Испании, передает УНН.

Детали

В минобороны Испании рассказали, что одна батарея включает 6 пусковых установок для поражения воздушных целей.

Учитывая четкий запрос президента Зеленского относительно систем противовоздушной обороны, министр Маргарита Роблес объявила о немедленной отправке полной батареи HAWK, которая включает 6 пусковых установок

 - рассказали в минобороны Испании.

На саммите «Рамштайн» Маргарита Роблес также подробно рассказала о процессах подготовки новых пакетов помощи.

Также обсуждались проекты, которые реализует испанская оборонная промышленность в результате двустороннего Соглашения по безопасности между Испанией и Украиной.

Засідання Рамштайн: український фокус на забезпеченні системами ППО та посиленні далекобійності 6 сентября 2024, 10:39 • 103240 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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