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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Катера, ПЗРК и боеприпасы: Швеция анонсировала пакет военной помощи Украине на более 400 миллионов евро

Катера, ПЗРК и боеприпасы: Швеция анонсировала пакет военной помощи Украине на более 400 миллионов евро

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 13:30  •  16143 просмотра

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Швеция предоставит Украине военную технику и боеприпасы на 4,6 млрд крон. Пакет включает маскировочное оборудование, ПЗРК, снаряды, мины, катера и другое снаряжение.

В понедельник, 9 сентября, Швеция объявила о 17 пакете военной помощи Украине стоимостью 4,6 миллиарда шведских крон (401,6 миллиона евро - ред.). В рамках этого пакета страны передаст военную технику и различные боеприпасы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Швеции.

Детали

Новый шведский пакет помощи содержит маскировочное оборудование для ранее переданной техники -гусеничных бронетранспортеров PBV 302, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Robot System 70.

В пакете также содержатся ряд бронебойных и малокалиберных снарядов, безоткатных винтовок и противотанковых мин, гранатометы с выстрелами, защитное снаряжение, шлемы и зимняя форма.

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Пакет поддержки шесть дополнительных боевых катеров (...) также будет передано два спусковых прицепа, которые могут работать с различными типами лодок, в том числе Combat Boat 90

- говорится в заявлении шведского правительства. 

Стокгольм также предусмотрел закупку запчастей для своих истребителей JAS 39 Gripen на сумму около 2,3 миллиарда шведских крон, что объяснил подготовкой к возможной передаче этих самолетов Украине в будущем, если такое решение будет принято.

Кроме того, еще примерно 700 миллионов шведских крон пойдут на финансирование фондов и других многосторонних инициатив в поддержку Украины - от инициативы по боеприпасам до Международного фонда для Украины, возглавляемого Великобританией.

С учетом этого пакета Швеция с февраля 2022 года предоставила Украине военную поддержку на сумму 48,1 миллиарда шведских крон, из них 25 миллиардов шведских крон - только в 2024 году

- заключает Минобороны Швеции. 

Напомним,

Канада анонсировала новый пакет военной помощи для Украины, в который входят 80 840 ракет CRV7 класса "воздух-земля", а также 1300 боеголовок в ближайшие месяцы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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