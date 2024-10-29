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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава МИД Северной Кореи посетит россию на фоне сообщений об отправке войск

Киев  •  УНН

04:31 • 1660 просмотра

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Глава МИД Северной Кореи Чхо Сон Хуэй отправилась с визитом в москву на фоне сообщений об отправке войск. Визит происходит после договоренностей об укреплении связей между странами.

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй отправилась в Москву с очередным визитом. Эта поездка северокорейской чиновницы в Россию проходит на фоне сообщений об отправке северокорейских военных в страну-агрессора для оказания помощи в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что глава МИД КНДР отправляется в российскую столицу с официальным визитом. При этом эта поездка представительницы внешнеполитического ведомства Северной Кореи в рф стала уже второй за последние шесть месяцев.

По данным государственных СМИ КНДР "KCNA", делегация во главе с Чоу отправилась в рф в понедельник, однако северокорейская пресса не раскрывает деталей визита.

Визит главы МИД КНДР в российскую федерацию происходит в рамках стратегического диалога - после договоренности об укреплении связей, достигнутой лидерами наших стран во время июньского саммита 2024 года,

- говорится в сообщении посольства рф в Пхеньяне в соцсети.

Напомним

По данным украинской разведки, численность северокорейских солдат с 3 тысяч может быстро вырасти до 12 тысяч. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Украина - Северная Европа.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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