Глава МИД Северной Кореи посетит россию на фоне сообщений об отправке войск
Киев • УНН
Глава МИД Северной Кореи Чхо Сон Хуэй отправилась с визитом в москву на фоне сообщений об отправке войск. Визит происходит после договоренностей об укреплении связей между странами.
Министр иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй отправилась в Москву с очередным визитом. Эта поездка северокорейской чиновницы в Россию проходит на фоне сообщений об отправке северокорейских военных в страну-агрессора для оказания помощи в войне против Украины. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что глава МИД КНДР отправляется в российскую столицу с официальным визитом. При этом эта поездка представительницы внешнеполитического ведомства Северной Кореи в рф стала уже второй за последние шесть месяцев.
По данным государственных СМИ КНДР "KCNA", делегация во главе с Чоу отправилась в рф в понедельник, однако северокорейская пресса не раскрывает деталей визита.
Визит главы МИД КНДР в российскую федерацию происходит в рамках стратегического диалога - после договоренности об укреплении связей, достигнутой лидерами наших стран во время июньского саммита 2024 года,
Напомним
По данным украинской разведки, численность северокорейских солдат с 3 тысяч может быстро вырасти до 12 тысяч. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Украина - Северная Европа.