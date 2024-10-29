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Глава МЗС Північної Кореї відвідає росію на тлі повідомлень про відправку військ

Київ • УНН

 • 68383 перегляди

Глава МЗС Північної Кореї Чхо Сон Хуей вирушила з візитом до москви на тлі повідомлень про відправку військ. Візит відбувається після домовленостей про зміцнення зв'язків між країнами.

Глава МЗС Північної Кореї відвідає росію на тлі повідомлень про відправку військ

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей вирушила до москви з черговим візитом. Ця поїздка північнокорейської чиновниці до росії проходить на тлі повідомлень про відправлення північнокорейських військових до країни-агресора для надання допомоги у війні проти України. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що глава МЗС КНДР вирушає до російської столиці з офіційним візитом. При цьому ця поїздка представниці зовнішньополітичного відомства Північної Кореї до рф стала вже другою за останні шість місяців.

За даними державних ЗМІ КНДР "KCNA", делегація на чолі з Чоу вирушила до рф у понеділок, однак північнокорейська преса не розкриває деталей візиту.

Візит глави МЗС КНДР до російської федерації відбувається в рамках стратегічного діалогу – після домовленості про зміцнення зв'язків, досягнутої лідерами наших країн під час червневого саміту 2024 року,

- йдеться в повідомленні посольства рф у Пхеньяні в соцмережі.

Нагадаємо

За даними української розвідки, чисельність північнокорейських солдатів з 3 тисяч може швидко зрости до 12 тисяч. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції на саміті Україна - Північна Європа.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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