Глава МЗС Північної Кореї відвідає росію на тлі повідомлень про відправку військ
Київ • УНН
Глава МЗС Північної Кореї Чхо Сон Хуей вирушила з візитом до москви на тлі повідомлень про відправку військ. Візит відбувається після домовленостей про зміцнення зв'язків між країнами.
Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей вирушила до москви з черговим візитом. Ця поїздка північнокорейської чиновниці до росії проходить на тлі повідомлень про відправлення північнокорейських військових до країни-агресора для надання допомоги у війні проти України. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що глава МЗС КНДР вирушає до російської столиці з офіційним візитом. При цьому ця поїздка представниці зовнішньополітичного відомства Північної Кореї до рф стала вже другою за останні шість місяців.
За даними державних ЗМІ КНДР "KCNA", делегація на чолі з Чоу вирушила до рф у понеділок, однак північнокорейська преса не розкриває деталей візиту.
Візит глави МЗС КНДР до російської федерації відбувається в рамках стратегічного діалогу – після домовленості про зміцнення зв'язків, досягнутої лідерами наших країн під час червневого саміту 2024 року,
Нагадаємо
За даними української розвідки, чисельність північнокорейських солдатів з 3 тисяч може швидко зрости до 12 тисяч. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції на саміті Україна - Північна Європа.