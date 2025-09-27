Глава МИД рф лавров заявил о "подготовке войны против рф" в Европе
Киев • УНН
Министр иностранных дел россии сергей лавров утверждает, что в Европе существуют политические силы, которые готовят войну против рф, а сообщения о провокациях Украины под ложным флагом имеют основания. Он также заверил, что россия никогда не атакует гражданские объекты, комментируя инциденты с беспилотниками.
Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что в Европе есть политические силы, которые якобы готовят войну против рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Сообщения о подготовке Украиной провокаций под ложным флагом в Европе имеют основания
лавров также заверил, что россия никогда не атакует гражданские объекты, комментируя инциденты с беспилотниками на территории европейских государств.
Инциденты случаются, но мы не направляем огонь по государствам, входящим в ЕС и НАТО
Он также добавил, что Польша, по его словам, не хочет обсуждать факты, хотя могла бы пригласить представителей россии для встречи.
Напомним
Недавно на Генассамблее ООН лавров уверял, что россия якобы не намерена нападать на страны НАТО и ЕС, но сразу же подчеркнул - НАТО якобы пытается взять в военное кольцо всю Евразию.
