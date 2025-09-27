Глава МЗС рф лавров заявив про "підготовку війни проти рф" у Європі
Київ • УНН
Міністр закордонних справ росії сергій лавров стверджує, що в Європі існують політичні сили, які готують війну проти рф, а повідомлення про провокації України під хибним прапором мають підстави. Він також запевнив, що росія ніколи не атакує цивільні об'єкти, коментуючи інциденти з безпілотниками.
Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що в Європі є політичні сили, які нібито готують війну проти рф. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Повідомлення про підготовку Україною провокацій під хибним прапором у Європі мають підстави
лавровий також запевнив, що росія ніколи не атакує цивільні об’єкти, коментуючи інциденти з безпілотниками на території європейських держав.
Інциденти трапляються, але ми не спрямовуємо вогонь по державам, які входять до ЄС і НАТО
Він також додав, що Польща, за його словами, не хоче обговорювати факти, хоча могла б запросити представників росії для зустрічі.
Нагадаємо
Нещодавно на Генасамблеї ООН лавров запевняв, що росія нібито не має наміру нападати на країни НАТО і ЄС, але одразу ж наголосив - НАТО нібито намагається взяти у військове кільце всю Євразію.
росія атакувала Польщу 92 дронами, але більшість збила українська сторона - Зеленський27.09.25, 17:31 • 2540 переглядiв