Глава МЗС рф лавров заявив про "підготовку війни проти рф" у Європі

$41.490.00
48.710.00
ukenru
16:24 • 10823 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
15:30 • 17092 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 57657 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 105396 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 44200 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 41266 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 37617 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 26803 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 55008 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 56506 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Невідомі дрони знову помітили у Данії: цього разу - біля військових об'єктів27 вересня, 10:25 • 4768 перегляди
Рідкісний BMW E28 M5 виставили на продажPhoto27 вересня, 10:38 • 6942 перегляди
Україну накриють дощі: синоптик назвала регіони з найнижчою температурою27 вересня, 12:15 • 11755 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT13:37 • 11460 перегляди
Провоював лише три дні: українські військові взяли у полон білорусаVideo16:46 • 7712 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 26008 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 105403 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 45090 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 55010 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 56507 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рафаель Гроссі
Марк Рютте
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Данія
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT13:37 • 11488 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 57657 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 36359 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 41497 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 43627 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Financial Times
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
The Times
The Guardian

Глава МЗС рф лавров заявив про "підготовку війни проти рф" у Європі

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Міністр закордонних справ росії сергій лавров стверджує, що в Європі існують політичні сили, які готують війну проти рф, а повідомлення про провокації України під хибним прапором мають підстави. Він також запевнив, що росія ніколи не атакує цивільні об'єкти, коментуючи інциденти з безпілотниками.

Глава МЗС рф лавров заявив про "підготовку війни проти рф" у Європі

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що в Європі є політичні сили, які нібито готують війну проти рф. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Повідомлення про підготовку Україною провокацій під хибним прапором у Європі мають підстави

- сказав він.

лавровий також запевнив, що росія ніколи не атакує цивільні об’єкти, коментуючи інциденти з безпілотниками на території європейських держав.

Інциденти трапляються, але ми не спрямовуємо вогонь по державам, які входять до ЄС і НАТО

- наголосив глава мзс рф.

Він також додав, що Польща, за його словами, не хоче обговорювати факти, хоча могла б запросити представників росії для зустрічі.

Нагадаємо

Нещодавно на Генасамблеї ООН лавров запевняв, що росія нібито не має наміру нападати на країни НАТО і ЄС, але одразу ж наголосив - НАТО нібито намагається взяти у військове кільце всю Євразію.

росія атакувала Польщу 92 дронами, але більшість збила українська сторона - Зеленський27.09.25, 17:31 • 2540 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Генеральна Асамблея ООН
НАТО
Європейський Союз
Європа
Україна
Польща