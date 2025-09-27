Глава МЗС рф лавров заявив про "підготовку війни проти рф" у Європі

Міністр закордонних справ росії сергій лавров стверджує, що в Європі існують політичні сили, які готують війну проти рф, а повідомлення про провокації України під хибним прапором мають підстави. Він також запевнив, що росія ніколи не атакує цивільні об'єкти, коментуючи інциденти з безпілотниками.