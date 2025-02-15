Глава МИД Польши раскритиковал телефонный разговор Трампа с путиным

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что звонок президента США Дональда Трампа российскому диктатору владимиру путину был ошибкой, потому что это поддерживает путина, и снижает моральный дух Украины. Об этом Сикорский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

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"В Польше мы не сомневаемся, что угроза Европе исходит от путинской россии. Он является военным преступником. Сейчас в россии больше политических заключенных, чем при Брежневе. Звонок (Трампа рутину - ред.) был ошибкой, потому что это поддерживает Путина, и снижает моральный дух Украины, но Трамп сказал, что в рамках договора должны быть задействованы европейские войска, поэтому с нами проконсультируются", - сказал Сикорский.

Напомним,

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети о проведении "замечательных" переговоров с Украиной и рф.

12 февраля Трамп имел два разговора. Сначала с российским дикатором владимиром путиным. Затем с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

После разговора с Путиным Трамп заявил, что они оба согласились, что хотят остановить войну, договорились работать очень тесно.

А после разговора с Зеленским Трамп сообщил, что Зеленский, "как и президент путин, хочет достичь мира".Европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу телефонного разговора Трампа с Путиным. Министры иностранных дел европейских государств настаивают на участии ЕС в будущих мирных переговорах.