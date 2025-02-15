Глава МЗС Польщі розкритикував телефонну розмову Трампа з путіним

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що дзвінок президента США Дональда Трампа російському диктатору володимиру путіну був помилкою, тому що це підтримує путіна, та знижує моральний дух України. Про це Сікорський сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

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"В Польщі ми не сумніваємося, що загроза Європі походить від путінської росії. Він є військовим злочинцем. Зараз в росії більше політичних в’язнів, ніж при Брежнєві. Дзвінок (Трампа путіну - ред.) був помилкою, тому що це підтримує путіна, та знижує моральний дух України, але Трамп сказав, що в рамках договору повинні бути задіяні європейські війська, тому з нами проконсультуются", - сказав Сікорський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі про проведення "чудових" переговорів з Україною та рф.

12 лютого Трамп мав дві розмови. Спочатку з російським дикатором володимиром путіним. Потім з Президентом України Володимиром Зеленським.

Після розмови з путіним Трамп заявив, що вони обидва погодилися, що хочуть зупинити війну, домовилися працювати дуже тісно.

А після розмови із Зеленським Трамп повідомив, що Зеленський, "як і президент путін, хоче досягти миру".

Європейські лідери висловили занепокоєння щодо телефонної розмови Трампа з путіним. Міністри закордонних справ європейських держав наполягають на участі ЄС у майбутніх мирних переговорах.