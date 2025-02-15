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15 березня, 19:03 • 119537 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179029 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144703 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136626 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116197 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107316 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102757 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139681 перегляди

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Глава МЗС Польщі розкритикував телефонну розмову Трампа з путіним

Глава МЗС Польщі розкритикував телефонну розмову Трампа з путіним

Київ • УНН

 • 28829 перегляди

Радослав Сікорський назвав дзвінок Трампа путіну помилкою, що підтримує агресора та знижує моральний дух України. Міністр наголосив, що європейські війська мають бути задіяні в будь-яких мирних переговорах.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що дзвінок президента США Дональда Трампа російському диктатору володимиру путіну був помилкою, тому що це підтримує путіна, та знижує моральний дух України. Про це Сікорський сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

"В Польщі ми не сумніваємося, що загроза Європі походить від путінської росії. Він є військовим злочинцем. Зараз в росії більше політичних в’язнів, ніж при Брежнєві. Дзвінок (Трампа путіну - ред.) був помилкою, тому що це підтримує путіна, та знижує моральний дух України, але Трамп сказав, що в рамках договору повинні бути задіяні європейські війська, тому з нами проконсультуются", - сказав Сікорський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі про проведення "чудових" переговорів з Україною та рф.

12 лютого Трамп мав дві розмови. Спочатку з російським дикатором володимиром путіним. Потім з Президентом України Володимиром Зеленським.

Після розмови з путіним Трамп заявив, що вони обидва погодилися, що хочуть зупинити війну, домовилися працювати дуже тісно.

А після розмови із Зеленським Трамп повідомив, що Зеленський, "як і президент путін, хоче досягти миру".

Європейські лідери висловили занепокоєння щодо телефонної розмови Трампа з путіним. Міністри закордонних справ європейських держав наполягають на участі ЄС у майбутніх мирних переговорах.

Павло Башинський

Павло Башинський

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