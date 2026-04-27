Глава МИД Ирана отправился в Москву для срочной встречи с путиным

В понедельник, 27 апреля, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит с визитом столицу рф москву. Об этом сообщает МИД Ирана, информирует УНН.

Отмечается, что в ходе визита Арагчи "встретится с высокопоставленными чиновниками российской федерации и обсудит двусторонние ирано-российские отношения, а также региональные и международные события".

В свою очередь посол Ирана в рф Казем Джалали уточнил, что глава МИД встретится с российским диктатором владимиром путиным.

Вполне естественно, что когда возникает такая возможность, должностные лица обеих стран также проводят личные консультации. Во время своей поездки в москву господин Арагчи проконсультируется с российскими официальными лицами относительно последнего состояния переговоров, прекращения огня и сопутствующих событий, а также предоставит отчет об этих переговорах московским властям - отметил дипломат.

Он добавил, что "если будут какие-то инициативы, обе стороны проведут консультации и обсуждения по ним, а также по совместным инициативам".

После объявления перемирия между США и Ираном 7 апреля россия и Иран резко увеличили активность судов в Каспийском море.

россия передала Ирану данные об энергосистеме Израиля - Зеленский