Глава МИД Ирана отправился в Москву для срочной встречи с путиным
Киев • УНН
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудит в Москве отношения с рф и прекращение огня на Ближнем Востоке. Также запланирована личная встреча главы МИД Ирана с владимиром путиным.
В понедельник, 27 апреля, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит с визитом столицу рф москву. Об этом сообщает МИД Ирана, информирует УНН.
Отмечается, что в ходе визита Арагчи "встретится с высокопоставленными чиновниками российской федерации и обсудит двусторонние ирано-российские отношения, а также региональные и международные события".
В свою очередь посол Ирана в рф Казем Джалали уточнил, что глава МИД встретится с российским диктатором владимиром путиным.
Вполне естественно, что когда возникает такая возможность, должностные лица обеих стран также проводят личные консультации. Во время своей поездки в москву господин Арагчи проконсультируется с российскими официальными лицами относительно последнего состояния переговоров, прекращения огня и сопутствующих событий, а также предоставит отчет об этих переговорах московским властям
Он добавил, что "если будут какие-то инициативы, обе стороны проведут консультации и обсуждения по ним, а также по совместным инициативам".
После объявления перемирия между США и Ираном 7 апреля россия и Иран резко увеличили активность судов в Каспийском море.
