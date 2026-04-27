Глава МИД Ирана отправился в Москву для срочной встречи с путиным

$43.9451.38
ukenru
26 апреля, 14:53 • 13897 просмотра
Как распознать манипуляции и не поддаться им: признаки манипулятора и примеры
Эксклюзив
26 апреля, 14:37 • 32621 просмотра
Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая — период активных действий, эмоциональных пиков и потенциальных изменений для Украины
Эксклюзив
26 апреля, 10:10 • 30914 просмотра
Без потепления - в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом и ночные заморозки
26 апреля, 07:46 • 33950 просмотра
Посол Украины Стефанишина стала свидетелем попытки покушения на Трампа Photo
26 апреля, 04:15 • 53334 просмотра
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
26 апреля, 01:35 • 43204 просмотра
Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов из-за выстреловVideo
25 апреля, 15:40 • 47737 просмотра
В Днепре после 20-часовой атаки погибли 6 человек, ранены 47 - ОВА о последствияхPhoto
25 апреля, 11:44 • 49306 просмотра
Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии
25 апреля, 11:00 • 39787 просмотра
В Румынии поднимали истребители и обнаружили обломки дрона после атаки рф на Украину
25 апреля, 09:58 • 34393 просмотра
Мужчина, устроивший "массшутинг" в столице, систематически готовился к этому - следствие Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
4м/с
73%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Взрыв в Колумбии унес жизни 14 человек, еще 38 ранены26 апреля, 18:02 • 4832 просмотра
Зеленский и Рено-Бассо обсудили восстановление конфайнмента на ЧАЭС26 апреля, 18:22 • 4034 просмотра
Зеленский: россияне превратили ЗАЭС в военную базу26 апреля, 20:41 • 4754 просмотра
В Харькове возле магазина прогремел взрыв: найден запал от гранатыPhoto22:43 • 2914 просмотра
Массированная атака на Одессу: враг попал в жилой дом и отель, есть раненые23:23 • 15027 просмотра
публикации
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях26 апреля, 04:15 • 53318 просмотра
Топ-5 идей для быстрого ужина, когда нет времени готовить25 апреля, 17:58 • 43938 просмотра
США якобы рассматривают наказание союзников по НАТО - реально ли приостановить членство Испании и какие механизмы существуют24 апреля, 14:50 • 72798 просмотра
Социальная защита «чернобыльцев» в Украине: гарантии, льготы и вызовы современности24 апреля, 12:00 • 76495 просмотра
Уход за волосами в домашних условиях - лучшие советы для здоровых волос24 апреля, 10:49 • 80910 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Рафаэль Гросси
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Иран
Харьков
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 33798 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 33506 просмотра
Акционеры Warner Bros. одобрили поглощение компанией Paramount за $81 млрд23 апреля, 16:44 • 53459 просмотра
Куда поехать за впечатлениями на Тернопольщине - топ-10 локацийPhoto23 апреля, 07:30 • 68734 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 148372 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
МиГ-31
Truth Social

Глава МИД Ирана отправился в Москву для срочной встречи с путиным

Киев • УНН

 • 1594 просмотра

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудит в Москве отношения с рф и прекращение огня на Ближнем Востоке. Также запланирована личная встреча главы МИД Ирана с владимиром путиным.

В понедельник, 27 апреля, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит с визитом столицу рф москву. Об этом сообщает МИД Ирана, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в ходе визита Арагчи "встретится с высокопоставленными чиновниками российской федерации и обсудит двусторонние ирано-российские отношения, а также региональные и международные события".

В свою очередь посол Ирана в рф Казем Джалали уточнил, что глава МИД встретится с российским диктатором владимиром путиным.

Вполне естественно, что когда возникает такая возможность, должностные лица обеих стран также проводят личные консультации. Во время своей поездки в москву господин Арагчи проконсультируется с российскими официальными лицами относительно последнего состояния переговоров, прекращения огня и сопутствующих событий, а также предоставит отчет об этих переговорах московским властям

- отметил дипломат.

Он добавил, что "если будут какие-то инициативы, обе стороны проведут консультации и обсуждения по ним, а также по совместным инициативам".

Напомним

После объявления перемирия между США и Ираном 7 апреля россия и Иран резко увеличили активность судов в Каспийском море.

россия передала Ирану данные об энергосистеме Израиля - Зеленский05.04.26, 12:37 • 7304 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Соединённые Штаты
Иран