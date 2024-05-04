Глава МИД Британии высказался об отправке западных войск в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не поддержал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона, которое касается возможности отправки западных войск на территорию Украины. В интервью изданию Sky News Дэвид Кэмерон заявил, что отправка западных войск для помощи украинским защитникам якобы станет опасной эскалацией, передает УНН.

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Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат - это правильно Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о возможности введения западных войск на территорию Украины. Он назвал, при каких условиях это может произойти.

По его словам, если бы Россия прорвала линию обороны, а Украина обратилась бы за помощью, тогда Франция думала бы о введении войск.

Макрон утверждает, что цель европейцев заключается в том, чтобы Россия никогда не смогла победить в Украине.

В кремле считают комментарии Макрона и Кэмерона по Украине "очень опасными"