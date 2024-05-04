Глава МЗС Британії висловився про відправлення західних військ в Україну
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон виступив проти відправки західних військ в Україну, заявивши, що це було б небезпечною ескалацією і що солдати НАТО не повинні вбивати російських солдатів.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон не підтримав пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона, яка стосується можливості відправлення західних військ на територію України. В інтерв’ю виданню Sky News Девід Кемерон заявив, що відправлення західних військ для допомоги українським захисникам нібито стане небезпечною ескалацією, передає УНН.
Деталі
Я не думаю, що коли солдати НАТО вбивають російських солдатів – це правильно
Доповнення
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість введення західних військ на територію України. Він назвав, за яких умов це може відбутися.
За його словами, якби Росія прорвала лінію оборони, а Україна звернулася б за допомогою, тоді Франція думала б про введення військ.
Макрон стверджує, що мета європейців полягає у тому, щоб Росія ніколи не змогла перемогти в Україні.
У кремлі вважають коментарі Макрона та Кемерона щодо України "дуже небезпечними"03.05.24, 14:22 • 20974 перегляди