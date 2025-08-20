Глава МИД Австрии прибыла в Украину с третьим визитом: встретилась с Сибигой в Одессе
Киев • УНН
Беата Майнль-Райзингер совершила третий визит в Украину, встретившись с Сибигой в Одессе. Стороны почтили память погибших украинских защитников и обсудили развитие отношений.
Глава МИД Австрии Беата Майнль-Райзингер прибыла в Украину с третьим визитом на посту и встретилась с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Одессе, о чем министр сообщил в X в среду, пишет УНН.
Сегодня я рад приветствовать мою дорогую австрийскую коллегу Беату Майнль-Райзингер в Одессе с ее третьим визитом в Украину с момента ее вступления в должность в марте. Я высоко ценю личную преданность Беаты, которая дополняет интенсивную динамику украинско-австрийских отношений. Мы развиваем визит президента Зеленского в Вену в середине июня
Стороны начали встречу с почтения памяти погибших украинских защитников Европы. "Мы обязаны нашей свободой их мужеству", - подчеркнул Сибига.
