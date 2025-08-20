Глава МИД Австрии прибыла в Украину с третьим визитом: встретилась с Сибигой в Одессе

$41.360.10
Эксклюзив
09:46 • 178 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 3162 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
08:52 • 5120 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
08:14 • 32637 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
06:54 • 18592 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
06:49 • 21333 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 23283 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 130859 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 114745 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 106403 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Оккупанты усилили фильтрацию в Крыму под предлогом миграционных проверок - ЦНС20 августа, 00:13
Великобритания протестировала подводный дрон, которым управляли с другого конца света20 августа, 02:03
Политика умиротворения не принесет Трампу Нобелевскую премию мира - Сенатор Блюменталь20 августа, 02:28
Шмыгаль посетил Харьковскую область и встретился с военными: что известноPhoto20 августа, 02:29
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»20 августа, 02:53
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Эмманюэль Макрон
Скотт Бессент
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Белый дом
Европа
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Фокс Ньюс
Нефть
Шахед-136

Глава МИД Австрии прибыла в Украину с третьим визитом: встретилась с Сибигой в Одессе

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Беата Майнль-Райзингер совершила третий визит в Украину, встретившись с Сибигой в Одессе. Стороны почтили память погибших украинских защитников и обсудили развитие отношений.

Глава МИД Австрии прибыла в Украину с третьим визитом: встретилась с Сибигой в Одессе

Глава МИД Австрии Беата Майнль-Райзингер прибыла в Украину с третьим визитом на посту и встретилась с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Одессе, о чем министр сообщил в X в среду, пишет УНН.

Сегодня я рад приветствовать мою дорогую австрийскую коллегу Беату Майнль-Райзингер в Одессе с ее третьим визитом в Украину с момента ее вступления в должность в марте. Я высоко ценю личную преданность Беаты, которая дополняет интенсивную динамику украинско-австрийских отношений. Мы развиваем визит президента Зеленского в Вену в середине июня

- сообщил Сибига.

Стороны начали встречу с почтения памяти погибших украинских защитников Европы. "Мы обязаны нашей свободой их мужеству", - подчеркнул Сибига.

Австрия готова принять саммит Зеленского и Путина в Вене19.08.25, 23:20 • 2552 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Андрей Сибига
Вена
Австрия
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Одесса