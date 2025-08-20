Голова МЗС Австрії прибула до України з третім візитом: зустрілася з Сибігою в Одесі

$41.360.10
Ексклюзив
08:52 • 2236 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 25942 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 16157 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 18869 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 21377 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 126978 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 111624 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 104574 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 38255 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 100763 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
Популярнi новини
окупанти посилили фільтрацію в Криму під приводом міграційних перевірок - ЦНС20 серпня, 00:13 • 20968 перегляди
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу20 серпня, 02:03 • 13105 перегляди
Політика умиротворення не принесе Трампу Нобелівську премію миру - Сенатор Блюменталь20 серпня, 02:28 • 22573 перегляди
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомоPhoto20 серпня, 02:29 • 14124 перегляди
Іммігрантів в США перевірятимуть на "антиамериканізм"20 серпня, 02:53 • 15999 перегляди
Публікації
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto08:14 • 26012 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 127025 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 111665 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 75459 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 104597 перегляди
УНН Lite
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 550 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 7932 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 25673 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 60685 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 123889 перегляди
Голова МЗС Австрії прибула до України з третім візитом: зустрілася з Сибігою в Одесі

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Беата Майнль-Райзінгер здійснила третій візит до України, зустрівшись з Сибігою в Одесі. Сторони вшанували пам'ять загиблих українських захисників та обговорили розвиток відносин.

Голова МЗС Австрії прибула до України з третім візитом: зустрілася з Сибігою в Одесі

Голова МЗС Австрії Беата Майнль-Райзінгер прибула до України з третім візитом на посаді і зустрілася з головою МЗС України Андрієм Сибігою в Одесі, про що міністр повідомив у X у середу, пише УНН.

Сьогодні я радий вітати мою дорогу австрійську колегу Беату Майнль-Райзінгер в Одесі з її третім візитом до України з моменту її вступу на посаду в березні. Я високо ціную особисту відданість Беати, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин. Ми розвиваємо візит президента Зеленського до Відня в середині червня

- повідомив Сибіга.

Сторони розпочали зустріч з вшанування пам'яті загиблих українських захисників Європи. "Ми завдячуємо нашою свободою їхній мужності", - наголосив Сибіга.

Австрія готова прийняти саміт Зеленського та путіна у Відні19.08.25, 23:20 • 2540 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Андрій Сибіга
Відень
Австрія
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Одеса