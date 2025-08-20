Голова МЗС Австрії прибула до України з третім візитом: зустрілася з Сибігою в Одесі
Київ • УНН
Беата Майнль-Райзінгер здійснила третій візит до України, зустрівшись з Сибігою в Одесі. Сторони вшанували пам'ять загиблих українських захисників та обговорили розвиток відносин.
Голова МЗС Австрії Беата Майнль-Райзінгер прибула до України з третім візитом на посаді і зустрілася з головою МЗС України Андрієм Сибігою в Одесі, про що міністр повідомив у X у середу, пише УНН.
Сьогодні я радий вітати мою дорогу австрійську колегу Беату Майнль-Райзінгер в Одесі з її третім візитом до України з моменту її вступу на посаду в березні. Я високо ціную особисту відданість Беати, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин. Ми розвиваємо візит президента Зеленського до Відня в середині червня
Сторони розпочали зустріч з вшанування пам'яті загиблих українських захисників Європи. "Ми завдячуємо нашою свободою їхній мужності", - наголосив Сибіга.
