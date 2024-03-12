Глава МАГАТЭ заявил, что запрет доступа украинского персонала на ЗАЭС не угрожает безопасности

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ограничение доступа украинского персонала к захваченной россией Запорожской атомной электростанции не создает прямой угрозы безопасности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Ситуация не является устойчивой в долгосрочной перспективе. В то же время в нынешних условиях, когда станция остановлена, персонал, который там находится, может выполнять свою работу, - сказал Гросси.

Детали

На вопрос, были ли какие-то проблемы с безопасностью, связанные с персоналом, которому запретили доступ на станцию, он ответил: "Не прямо".

Хотя некоторые украинские работники сейчас работают вместе с россиянами для эксплуатации электростанции, некоторым украинцам был запрещен доступ на станцию из-за отказа подписывать новые российские контракты.

Гросси оценил количество таких работников примерно в 100 человек. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал это "очередной российской ложью" и заявил, что реальная цифра составляет 380 человек, добавив, что нехватка персонала означает движение "к ядерной аварии".

Этот вопрос несколько субъективный, - заметил Гросси, объясняя расхождение в цифрах.

На прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ проголосовал за требование к россии выйти из электростанции и вернуть ее под контроль украинской власти.

Напомним

В среду, 6 марта, Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси встретился с президентом рф владимиром путиным в Сочи, чтобы обсудить ситуацию на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции и другие глобальные вызовы в сфере нераспространения.