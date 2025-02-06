Глава ГНС Кравченко озвучил идею обсуждения механизмов формирования "Клуба белого бизнеса"

ukenru
Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
17:32 • 80956 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
15:28 • 106358 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
6 февраля, 12:08 • 113628 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
6 февраля, 11:48 • 115754 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
6 февраля, 11:04 • 114698 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
6 февраля, 09:26 • 113763 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

Эксклюзив
Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов
6 февраля, 08:38 • 112034 просмотра

Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР
6 февраля, 07:36 • 107289 просмотра

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 119452 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 125425 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Переговоры об окончании войны: изменения в позициях Киева и Москвы после заявлений Трампа

Переговоры об окончании войны: изменения в позициях Киева и Москвы после заявлений Трампа

6 февраля, 10:12 • 107595 просмотра
На границе наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ «Северск»

На границе наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ «Северск»

6 февраля, 10:56 • 107950 просмотра
Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

6 февраля, 12:27 • 118734 просмотра
Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

6 февраля, 12:32 • 121557 просмотра
Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

14:59 • 93115 просмотра
публикации
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 147016 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 160963 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 175120 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 179963 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 206203 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

18:39 • 24243 просмотра
Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

16:50 • 59426 просмотра
Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

14:59 • 93075 просмотра
Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

6 февраля, 12:32 • 121551 просмотра
Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

6 февраля, 12:27 • 118729 просмотра
Актуальное
Глава ГНС Кравченко озвучил идею обсуждения механизмов формирования "Клуба белого бизнеса"

Глава ГНС Кравченко озвучил идею обсуждения механизмов формирования "Клуба белого бизнеса"

Киев  •  УНН

 • 10494 просмотра

Read in English

Руслан Кравченко провел встречу с бизнес-ассоциациями по реформированию "Клуба белого бизнеса". Глава ГНС признал необходимость пересмотра критериев формирования сообщества и пообещал системное решение проблем бизнеса.

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко заявил, что готов к дискуссии относительно подходов к формированию "Клуба белого бизнеса". Об этом он сообщил по результатам проведенной сегодня встречи с бизнес-ассоциациями, пишет УНН.

Во время встречи обсуждались вопросы, которые волнуют бизнес. 

Еще один чувствительный вопрос - "клуб белого бизнеса". Часто слышу нарекания, что бизнес не стоит делить на "белый" и "черный". Есть компании, которые могут не дотягивать до формальных критериев, но при этом исправно платят налоги. Поэтому будем дискутировать и возможно менять системные подходы к формированию такого бизнес сообщества. Правила для всех едины! 

- написал по результатам встречи Руслан Кравченко на своей странице в Фейсбук.

Также на встрече говорили, в частности о ситуации с сокращением количества блокировки налоговых накладных и отнесением предприятий к категории рисковых.

"Двигаемся к системному решению проблем, совершенствованию функционирования СМКОР, организации работы региональных консультационных центров, которые бы помогали решить бизнесу соответствующие вопросы", - подчеркнул Кравченко.

Стараюсь выявить болевые точки и ликвидировать их: глава ГНС ​​Кравченко провел еще одну встречу с бизнесом05.02.25, 17:19 • 25685 просмотров

Добавим

По данным аналитической платформы "Опендатабот", 7 997 компаний попали в "Клуб белого бизнеса".

Суть "Клуба белого бизнеса" заключается в том, чтобы защитить бизнес, который имеет высокий уровень добровольного соблюдения налогового законодательства, от документальных проверок, накладывая на такие действия мораторий. В то же время некоторые представители бизнеса раскритиковали эту идею, как разделяющую бизнес на сорта, и бросающую тень на тех, кто не попал в этот перечень.

Представители бизнес-сообщества ожидают, что в вопросе функционирования "Клуба белого бизнеса" будут соблюдены высокие этические стандарты, особенно к тем, кто по тем или иным причинам не вошел в "Клуб".  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы