Глава ГНС Кравченко озвучил идею обсуждения механизмов формирования "Клуба белого бизнеса"

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко заявил, что готов к дискуссии относительно подходов к формированию "Клуба белого бизнеса". Об этом он сообщил по результатам проведенной сегодня встречи с бизнес-ассоциациями, пишет УНН.

Во время встречи обсуждались вопросы, которые волнуют бизнес.

Еще один чувствительный вопрос - "клуб белого бизнеса". Часто слышу нарекания, что бизнес не стоит делить на "белый" и "черный". Есть компании, которые могут не дотягивать до формальных критериев, но при этом исправно платят налоги. Поэтому будем дискутировать и возможно менять системные подходы к формированию такого бизнес сообщества. Правила для всех едины! - написал по результатам встречи Руслан Кравченко на своей странице в Фейсбук.

Также на встрече говорили, в частности о ситуации с сокращением количества блокировки налоговых накладных и отнесением предприятий к категории рисковых.

"Двигаемся к системному решению проблем, совершенствованию функционирования СМКОР, организации работы региональных консультационных центров, которые бы помогали решить бизнесу соответствующие вопросы", - подчеркнул Кравченко.

Стараюсь выявить болевые точки и ликвидировать их: глава ГНС ​​Кравченко провел еще одну встречу с бизнесом

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По данным аналитической платформы "Опендатабот", 7 997 компаний попали в "Клуб белого бизнеса".

Суть "Клуба белого бизнеса" заключается в том, чтобы защитить бизнес, который имеет высокий уровень добровольного соблюдения налогового законодательства, от документальных проверок, накладывая на такие действия мораторий. В то же время некоторые представители бизнеса раскритиковали эту идею, как разделяющую бизнес на сорта, и бросающую тень на тех, кто не попал в этот перечень.

Представители бизнес-сообщества ожидают, что в вопросе функционирования "Клуба белого бизнеса" будут соблюдены высокие этические стандарты, особенно к тем, кто по тем или иным причинам не вошел в "Клуб".