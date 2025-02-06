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Голова ДПС Кравченко озвучив ідею обговорення механізмів формування "Клубу білого бізнесу"

Голова ДПС Кравченко озвучив ідею обговорення механізмів формування "Клубу білого бізнесу"

Київ • УНН

 • 28761 перегляди

Руслан Кравченко провів зустріч з бізнес-асоціаціями щодо реформування "Клубу білого бізнесу". Очільник ДПС визнав необхідність перегляду критеріїв формування спільноти та пообіцяв системне вирішення проблем бізнесу.

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко заявив, що готовий до дискусії щодо підходів до формування "Клубу білого бізнесу". Про це він повідомив за результатами проведеної сьогодні зустрічі з бізнес-асоціаціями, пише УНН.

Під час зустрічі обговорювалися питання, які хвилюють бізнес. 

Ще одне чутливе питання – "клуб білого бізнесу". Часто чую нарікання, що бізнес не варто ділити на "білий" і "чорний". Є компанії, які можуть не дотягувати до формальних критеріїв, але при цьому справно платять податки. Тому будемо дискутувати і можливо змінювати системні підходи до формування такої бізнес спільноти. Правила для всіх єдині! 

- написав за результатами зустрічі Руслан Кравченко на своїй сторінці у Фейсбук.

Також на зустрічі говорили, зокрема про ситуацію зі скороченням кількості блокування податкових накладних та віднесенням підприємств до категорії ризикових.

"Рухаємося до системного вирішення проблем, удосконалення функціонування СМКОР, організації роботи регіональних консультаційних центрів, які б допомагали вирішити бізнесу відповідні питання", - наголосив Кравченко.

Прагну виявити больові точки та ліквідувати їх: глава ДПС Кравченко провів ще одну зустріч із бізнесом05.02.25, 17:19 • 27372 перегляди

Додамо

За даними аналітичної платформи "Опендатабот", 7 997 компаній потрапили до "Клубу білого бізнесу".

Суть "Клубу білого бізнесу" полягає у тому, щоб захистити бізнес, який має високий рівень добровільного дотримання податкового законодавства, від документальних перевірок, накладаючи на такі дії мораторій. Водночас деякі представники бізнесу розкритикували цю ідею, як таку, що поділяє бізнес на сорти, та кидає тінь на тих, хто не потрапив до цього переліку.

Представники бізнеспільноти очікують, що у питанні функціонування "Клубу білого бізнесу" будуть дотримані високі етичні стандарти, особливо до тих, хо з тих чи інших причин не увійшов до "Клубу".  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика

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