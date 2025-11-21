$42.150.06
14:48 • 518 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - Зеленский
13:06 • 6202 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
12:43 • 10061 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
11:38 • 19787 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 16716 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 22580 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 24115 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 29584 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 46130 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 23210 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
Глава дипломатии ЕС: россия "не имеет права" на уступки от Украины

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что россия не имеет права получать уступки от Украины, поскольку это провоцирует агрессию. Она подчеркнула, что устойчивый мир требует определенных элементов, а поддаваться агрессии опасно для всех.

Глава дипломатии ЕС: россия "не имеет права" на уступки от Украины

Нельзя вознаграждать агрессора, поскольку это провоцирует еще больше агрессии, предупредила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, и указала, что россия "не имеет права" получать какие-либо уступки от Украины, пишет УНН со ссылкой на The Guardian и Sky News.

Детали

Выступая в кулуарах министерского форума ЕС-Индо-Тихоокеанский регион, Каллас, как отмечает The Guardian, подчеркнула, что "для того, чтобы любой мир был устойчивым, он должен иметь определенные элементы".

"Если вы просто поддаетесь агрессии, то вы провоцируете еще больше агрессии, и это опасно", – отметила Каллас.

"Это опасно не только для нас в Европе, но и для наших индо-тихоокеанских партнеров, потому что все те страны вокруг, которые могут иметь аппетит к территориям соседей, поймут, что это нормально, это окупается. И это очень опасный момент для всех", – указала она.

Как отмечает Sky News, Каллас затронула тему мирного соглашения США для Украины.

Каллас сказала, что россия "не имеет права" получать какие-либо уступки от Украины, и что относительно условий любого мирного соглашения решать Украине.

И Европа, и Украина хотят мира, но не могут просто поддаться агрессии, сказала Каллас.

Как указывает издание, ранее сегодня Каллас заявила, что ЕС будет поддерживать любой мирный план для Украины, если он принесет прочный и справедливый мир, и если он будет включать в себя участие Украины и ЕС.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Кайя Каллас
Хранитель
Европейский Союз
Европа
Украина