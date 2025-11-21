Глава дипломатии ЕС: россия "не имеет права" на уступки от Украины

Нельзя вознаграждать агрессора, поскольку это провоцирует еще больше агрессии, предупредила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, и указала, что россия "не имеет права" получать какие-либо уступки от Украины, пишет УНН со ссылкой на The Guardian и Sky News.

Детали

Выступая в кулуарах министерского форума ЕС-Индо-Тихоокеанский регион, Каллас, как отмечает The Guardian, подчеркнула, что "для того, чтобы любой мир был устойчивым, он должен иметь определенные элементы".

"Если вы просто поддаетесь агрессии, то вы провоцируете еще больше агрессии, и это опасно", – отметила Каллас.

"Это опасно не только для нас в Европе, но и для наших индо-тихоокеанских партнеров, потому что все те страны вокруг, которые могут иметь аппетит к территориям соседей, поймут, что это нормально, это окупается. И это очень опасный момент для всех", – указала она.

Как отмечает Sky News, Каллас затронула тему мирного соглашения США для Украины.

Каллас сказала, что россия "не имеет права" получать какие-либо уступки от Украины, и что относительно условий любого мирного соглашения решать Украине.

И Европа, и Украина хотят мира, но не могут просто поддаться агрессии, сказала Каллас.

Как указывает издание, ранее сегодня Каллас заявила, что ЕС будет поддерживать любой мирный план для Украины, если он принесет прочный и справедливый мир, и если он будет включать в себя участие Украины и ЕС.

