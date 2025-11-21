$42.150.06
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 9096 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 11272 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 21846 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 17639 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 23849 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 24421 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29641 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 47030 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23237 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Публікації
Ексклюзиви
Голова дипломатії ЄС: росія "не має права" на поступки від України

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що росія не має права отримувати поступки від України, оскільки це провокує агресію. Вона наголосила, що стійкий мир вимагає певних елементів, а піддаватися агресії небезпечно для всіх.

Голова дипломатії ЄС: росія "не має права" на поступки від України

Не можна винагороджувати агресора, оскільки це провокує ще більше агресії, попередила голова дипломатії ЄС Кая Каллас, і вказала, що росія "не має права" отримувати будь-які поступки від України, пише УНН з посиланням на The Guardian та Sky News.

Деталі

Виступаючи в кулуарах міністерського форуму ЄС-Індо-Тихоокеанський регіон, Каллас, як зазначає The Guardian, наголосила, що "для того, щоб будь-який мир був стійким, він повинен мати певні елементи".

"Якщо ви просто піддаєтеся агресії, то ви провокуєте ще більше агресії, і це небезпечно", – зазначила Каллас.

"Це небезпечно не лише для нас у Європі, але й для наших індо-тихоокеанських партнерів, тому що всі ті країни навколо, які можуть мати апетит до територій сусідів, зрозуміють, що це нормально, це окупається. І це дуже небезпечний момент для всіх", – вказала вона.

Як зазначає Sky News, Каллас торкнулася теми мирної угоди США для України.

Каллас сказала, що росія "не має права" отримувати будь-які поступки від України, і що щодо умов будь-якої мирної угоди вирішувати Україні.

І Європа, і Україна хочуть миру, але не можуть просто піддатися агресії, сказала Каллас.

Як вказує видання, раніше сьогодні Каллас заявила, що ЄС підтримуватиме будь-який мирний план для України, якщо він принесе міцний та справедливий мир, і якщо він буде включати в себе участь України та ЄС.

Європа поспішає відповісти на мирний план США та росії з "кризовою зустріччю" у суботу - FT21.11.25, 13:38 • 1828 переглядiв

Юлія Шрамко

