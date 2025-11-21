Голова дипломатії ЄС: росія "не має права" на поступки від України

Не можна винагороджувати агресора, оскільки це провокує ще більше агресії, попередила голова дипломатії ЄС Кая Каллас, і вказала, що росія "не має права" отримувати будь-які поступки від України, пише УНН з посиланням на The Guardian та Sky News.

Деталі

Виступаючи в кулуарах міністерського форуму ЄС-Індо-Тихоокеанський регіон, Каллас, як зазначає The Guardian, наголосила, що "для того, щоб будь-який мир був стійким, він повинен мати певні елементи".

"Якщо ви просто піддаєтеся агресії, то ви провокуєте ще більше агресії, і це небезпечно", – зазначила Каллас.

"Це небезпечно не лише для нас у Європі, але й для наших індо-тихоокеанських партнерів, тому що всі ті країни навколо, які можуть мати апетит до територій сусідів, зрозуміють, що це нормально, це окупається. І це дуже небезпечний момент для всіх", – вказала вона.

Як зазначає Sky News, Каллас торкнулася теми мирної угоди США для України.

Каллас сказала, що росія "не має права" отримувати будь-які поступки від України, і що щодо умов будь-якої мирної угоди вирішувати Україні.

І Європа, і Україна хочуть миру, але не можуть просто піддатися агресії, сказала Каллас.

Як вказує видання, раніше сьогодні Каллас заявила, що ЄС підтримуватиме будь-який мирний план для України, якщо він принесе міцний та справедливий мир, і якщо він буде включати в себе участь України та ЄС.

