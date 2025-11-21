Голова дипломатії ЄС: росія "не має права" на поступки від України
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що росія не має права отримувати поступки від України, оскільки це провокує агресію. Вона наголосила, що стійкий мир вимагає певних елементів, а піддаватися агресії небезпечно для всіх.
Не можна винагороджувати агресора, оскільки це провокує ще більше агресії, попередила голова дипломатії ЄС Кая Каллас, і вказала, що росія "не має права" отримувати будь-які поступки від України, пише УНН з посиланням на The Guardian та Sky News.
Деталі
Виступаючи в кулуарах міністерського форуму ЄС-Індо-Тихоокеанський регіон, Каллас, як зазначає The Guardian, наголосила, що "для того, щоб будь-який мир був стійким, він повинен мати певні елементи".
"Якщо ви просто піддаєтеся агресії, то ви провокуєте ще більше агресії, і це небезпечно", – зазначила Каллас.
"Це небезпечно не лише для нас у Європі, але й для наших індо-тихоокеанських партнерів, тому що всі ті країни навколо, які можуть мати апетит до територій сусідів, зрозуміють, що це нормально, це окупається. І це дуже небезпечний момент для всіх", – вказала вона.
Як зазначає Sky News, Каллас торкнулася теми мирної угоди США для України.
Каллас сказала, що росія "не має права" отримувати будь-які поступки від України, і що щодо умов будь-якої мирної угоди вирішувати Україні.
І Європа, і Україна хочуть миру, але не можуть просто піддатися агресії, сказала Каллас.
Як вказує видання, раніше сьогодні Каллас заявила, що ЄС підтримуватиме будь-який мирний план для України, якщо він принесе міцний та справедливий мир, і якщо він буде включати в себе участь України та ЄС.
