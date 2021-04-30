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Гитарист Rammstein вступился за соратника Навального, осужденного за репост клипа группы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Гитарист Rammstein Рихард Круспе первым из коллектива высказался по поводу дела екс-главы штаба Навального в Архангельске в РФ Андрея Боровикова о распространении порнографии из-за репоста клипа группы Pussy в российской соцсети "ВКонтакте". Круспе заявил, что узнал о ситуации со СМИ и его поразило, насколько суровый приговор был вынесен. Об этом Круспе написал в Instagram, сообщает УННи

Цитата

"Я узнал о деле Андрея Боровикова со СМИ. Судебное преследование против него было возбуждено из-за репоста клипа Pussy в российской соцсети. Очень жалею, что Андрей Боровиков был осужден за это к тюремному сроку. Суровость приговора шокирует", - говорится в сообщении.

Детали

Музыкант подчеркнул, что Rammstein всегда будет отстаивать принцип свободы творчества как неотъемлемое право человека.

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Добавим

Бывшего главу архангельского штаба Навального Андрея Боровикова 29 апреля приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в распространении порнографии. Таким эксперты от обвинения признали клип группы Rammstein - Pussy, который активист сохранил в "ВКонтакте" несколько лет назад.

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Сообщение, распространенный RZK (@richard_von_rammstein)

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