Гітарист Rammstein заступився за соратника Навального, засудженого за репост кліпу гурту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Гітарист Rammstein Ріхард Круспе першим з колективу висловився з приводу справи ексглави штабу Навального в Архангельську у РФ Андрія Боровикова про поширення порнографії за репост кліпу гурту Pussy у російській соцмережі "ВКонтакті". Круспе заявив, що дізнався про ситуацію зі ЗМІ та його вразило, наскільки суворий вирок був винесений. Про це Круспе написав в Instagram, інформує УНН.
Цитата:
"Я дізнався про справу Андрія Боровикова зі ЗМІ. Судове переслідування проти нього було порушено за репост кліпу Pussy в російській соцмережі. Дуже шкодую, що Андрій Боровиков був засуджений за це до тюремного терміну. Суворість вироку шокує", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Музикант підкреслив, що Rammstein завжди буде відстоювати принцип свободи творчості як невід'ємне право людини.
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Додамо
Колишнього главу архангельського штабу Навального Андрія Боровикова 29 квітня засудили до двох років і шести місяців колонії загального режиму за звинуваченням у поширенні порнографії. Таким експерти від звинувачення визнали кліп групи Rammstein - Pussy, який активіст зберіг у "ВКонтакті" кілька років тому.