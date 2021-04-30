Гітарист Rammstein заступився за соратника Навального, засудженого за репост кліпу гурту

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"Я дізнався про справу Андрія Боровикова зі ЗМІ. Судове переслідування проти нього було порушено за репост кліпу Pussy в російській соцмережі. Дуже шкодую, що Андрій Боровиков був засуджений за це до тюремного терміну. Суворість вироку шокує", - йдеться в повідомленні.

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Музикант підкреслив, що Rammstein завжди буде відстоювати принцип свободи творчості як невід'ємне право людини.

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Додамо

Колишнього главу архангельського штабу Навального Андрія Боровикова 29 квітня засудили до двох років і шести місяців колонії загального режиму за звинуваченням у поширенні порнографії. Таким експерти від звинувачення визнали кліп групи Rammstein - Pussy, який активіст зберіг у "ВКонтакті" кілька років тому.