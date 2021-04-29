Проти Навального завели нову кримінальну справу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Проти російського політика Олексія Навального і його соратників Івана Жданова і Леоніда Волкова завели нову кримінальну справу. Їх підозрюють в створенні некомерційної організації (НКО), що зазіхає на права громадян. Про це йдеться в повідомленні на сайті Навального, інформує УНН.
Деталі
Слідчий комітет Росії (СКР) порушив проти Леоніда Волкова, Івана Жданова і Олексія Навального кримінальну справу за ч.1 ст.239 КК РФ (створення некомерційної організації, що зазіхає на права громадян), про це йдеться в повідомленні на сайті Навального.
Справа була порушена ще 2 лютого, але відомо про неї стало тільки зараз після вивчення матеріалів за позовом прокуратури Москви. Подробиці нової кримінальної справи поки невідомі.
В іншому - Бабушкінському суді Москви - в четвер розглядали скаргу Навального на вирок у справі про наклеп на ветерана Гната Артменка. Суд ухвалив залишити вирок без змін.
За інформацією російських ЗМІ, Волков і Жданов знаходяться в Литві. Олексій Навальний нині відбуває термін по об'єднаній справі "Ів Роше" і наклеп на ветерана.
Доповнення
Раніше 29 квітня Леонід Волков оголосив про закриття штабів Навального. Волков пояснив, що подальша робота прихильників політика в будь-якому статусі буде приречена на провал і "підведена під статтю про екстремізм".
16 квітня стало відомо, що прокуратура Москви подала позов з вимогою визнати штаби Навального екстремістськими. Матеріали позову засекретили, пославшись на державну таємницю.
Наши адвокаты Иван Павлов, Валерия Ветошкина, Евгений Смирнов и старший юрист Максим Оленичев приехали в Мосгорсуд на ознакомление с материалами по делу о признании ФБК экстремистской организацией.— Команда 29 (@Komanda29) April 29, 2021