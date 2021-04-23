Лікарі Навального випустили висновок щодо його здоров'я та вимагають переведення у Москву

Деталі

“Пацієнту не забезпечено коректне знеболювання, він відчуває біль протягом двох місяців. Це порушує всі стандарти та етичні принципи”, — йдеться в листі.

Лікарі відзначили, що за два місяці з моменту, коли у Навального з’явилися симптоми, йому не поставили повноцінний діагноз. При цьому ряд проведених аналізів, вказують медпрацівники, “може свідчити на користь наявності прямої загрози для життя”.

Вони також додали, що: “Кілька днів тому в аналізах було вказано дуже високий рівень калію, в даний час — дуже низький рівень натрію, який може привести до незворотніх і небезпечних для життя і здоров’я порушень в головному мозку”.

Лікарі закликали надати Навальному знеболюючі препарати відповідно до міжнародних рекомендацій, а також поставити йому повноцінний діагноз.

Раніше

На підтримку Олексія Навального виступили багато російські та іноземні громадські діячі, політики, діячі культури і вчені, в тому числі нобелівські лауреати. Вони зажадали забезпечити політику необхідну медичну допомогу.

Сьогодні Навальний заявив, що припиняє голодування.