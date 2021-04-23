Лікарі Навального випустили висновок щодо його здоров'я та вимагають переведення у Москву

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Лікарі політика Олексія Навального, який припинив 24-денне голодування, закликали перевести його до цивільної лікарні у Москві і зібрати консиліум медичних працівників, в тому числі із західних країн. Текст звернення лікарів опублікувала “Новая газета”, пише УНН.

Деталі

“Пацієнту не забезпечено коректне знеболювання, він відчуває біль протягом двох місяців. Це порушує всі стандарти та етичні принципи”, — йдеться в листі.

Лікарі відзначили, що за два місяці з моменту, коли у Навального з’явилися симптоми, йому не поставили повноцінний діагноз. При цьому ряд проведених аналізів, вказують медпрацівники, “може свідчити на користь наявності прямої загрози для життя”.

Вони також додали, що: “Кілька днів тому в аналізах було вказано дуже високий рівень калію, в даний час — дуже низький рівень натрію, який може привести до незворотніх і небезпечних для життя і здоров’я порушень в головному мозку”.

Лікарі закликали надати Навальному знеболюючі препарати відповідно до міжнародних рекомендацій, а також поставити йому повноцінний діагноз.

Раніше

На підтримку Олексія Навального виступили багато російські та іноземні громадські діячі, політики, діячі культури і вчені, в тому числі нобелівські лауреати. Вони зажадали забезпечити політику необхідну медичну допомогу.

Сьогодні Навальний заявив, що припиняє голодування.

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