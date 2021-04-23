Олексій Навальний заявив, що припиняє голодування

Цитата

"Як говорила Аліса з "Країни чудес": тут треба бігти, щоб залишитися на місці. А щоб кудись дістатися, треба бігти в два рази швидше.

Я біг, намагався, падав, оголошував голодування, але все одно без вашої допомоги тільки розбив собі лоба.

Завдяки величезній підтримці хороших людей по всій країні і по всьому світу, прогресу ми досягли величезного", - пише Олексій Навальний.

Деталі

За словами Навального, ще два місяці тому на його прохання про медичну допомогу керівництво колонії лише "посміхалося", проте завдяки суспільному резонансу, до нього все ж допустили незалежних лікарів.

"Спасибі вам - зараз мене двічі обстежував консиліум цивільних лікарів. Останній раз прямо перед мітингом. Мені роблять дослідження і аналізи і віддають результати і висновки.

Лікарі, яким я повністю довіряю, вчора випустили заяву про те, що ми з вами добилися досить, щоб я зняв голодування. Ну і - скажу відверто - їх слова про те, що аналізи показують: "через мінімальний час лікувати не буде кого"... ммм... здаються мені такими, що заслуговують на увагу", - зазначив Навальний.

Доповнення

Навальний оголосив голодування в Покровській колонії 31 березня і тримав її 24 дні, вимагаючи допустити до нього цивільних лікарів. У цьому його підтримали керівництво США і ЄС, багато громадських організацій, правозахисники, політики, діячі культури.

Пізніше його перевезли в тюремну лікарню у Володимирській колонії. 20 квітня політика обстежили медики з цивільної лікарні у Володимирі.

21 квітня по всій Росії пройшли масові акції на його підтримку, на які вийшли сотні тисяч людей.