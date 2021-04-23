Алексей Навальный заявил, что прекращает голодовку

Цитата

"Как говорила Алиса из "Страны чудес": здесь надо бежать, чтобы остаться на месте. А чтобы куда-то добраться, надо бежать в два раза быстрее.

Я бежал, пытался, падал, объявлял голодовку, но все равно без вашей помощи только разбил себе лоб.

Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы достигли огромного", - пишет Алексей Навальный.

Детали

По словам Навального, еще два месяца назад по его просьбе о медицинской помощи руководство колонии лишь "улыбалось", однако благодаря общественному резонансу, к нему все же допустили независимых врачей.

"Спасибо вам - сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и выводы.

Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают " сквозь минимальное время лечить будет некого"... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания", - отметил Навальный.

Дополнение

Навальный объявил голодовку в Покровской колонии 31 марта и держал ее 24 дня, требуя допустить к нему гражданских врачей. В этом его поддержали руководство США и ЕС, многие общественные организации, правозащитники, политики, деятели культуры.

Позже его перевезли в тюремную больницу в Владимирской колонии. 20 апреля политика обследовали медики из гражданской больницы во Владимире.

21 апреля по всей России прошли массовые акции в его поддержку, на которые вышли сотни тысяч человек.