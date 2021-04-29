Против Навального завели новое уголовное дело
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Против российского политика Алексея Навального и его соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова завели новое уголовное дело. Их подозревают в создании некоммерческой организации (НКО), посягающей на права граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте Навального, информирует УНН.
Детали
Следственный комитет России (СКР) возбудил против Леонида Волкова, Ивана Жданова и Алексея Навального уголовное дело по ч.1 ст.239 УК РФ (создание некоммерческой организации, которая посягает на права граждан), об этом говорится в сообщении на сайте Навального.
Дело было возбуждено еще 2 февраля, но известно о нем стало только сейчас после изучения материалов по иску прокуратуры Москвы. Подробности нового уголовного дела пока неизвестны.
В другом - Бабушкинском суде Москвы - в четверг рассматривали жалобу Навального на приговор по делу о клевете на ветерана Гната Артменко. Суд постановил оставить приговор без изменений.
По информации российских СМИ, Волков и Жданов находятся в Литве. Алексей Навальный сейчас отбывает срок по объединенному делу "Ив Роше" и клевете на ветерана.
Дополнение
Ранее 29 апреля Леонид Волков объявил о закрытии штабов Навального. Волков пояснил, что дальнейшая работа сторонников политика в любом статусе будет обречена на провал и "подведена под статью об экстремизме".
16 апреля стало известно, что прокуратура Москвы подала иск с требованием признать штабы Навального экстремистскими. Материалы иска засекретили, сославшись на государственную тайну.
Наши адвокаты Иван Павлов, Валерия Ветошкина, Евгений Смирнов и старший юрист Максим Оленичев приехали в Мосгорсуд на ознакомление с материалами по делу о признании ФБК экстремистской организацией.- Команда 29 (@ Komanda29) April 29, 2021