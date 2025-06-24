Гибель в оккупации: как установить факт смерти человека на временно оккупированной территории - разъяснение

Свидетельства о смерти, выданные российскими властями на захваченных украинских землях, не признаются действительными на территории Украины и не имеют никакой юридической силы. Как правильно оформить установление факта смерти на временно оккупированной территории, разъяснили в Министерстве юстиции Украины, передает УНН.

Детали

Родные умерших лиц, погибших или умерших на временно оккупированных территориях, сталкиваются с проблемами при оформлении важных документов.

Для того чтобы зарегистрировать смерть по украинскому законодательству и получить соответствующее свидетельство государственного образца, предусмотрен специальный механизм - установление факта смерти через суд.

Подать такое заявление могут члены семьи умершего, их представители или другие заинтересованные лица. Обращаться можно в любой местный суд Украины за пределами оккупированной территории — независимо от места жительства. Заявление также можно подать онлайн через сервис "Электронный суд" с использованием квалифицированной электронной подписи.

В заявлении необходимо указать:

какой факт заявитель просит установить и с какой целью;

причины невозможности получения или восстановления документов, удостоверяющих этот факт;

доказательства, подтверждающие факт (показания свидетелей, врачебная справка о смерти, фото или видеозапись с места захоронения и другие).

Перед обращением в суд для установления факта смерти лица на ВОТ заявитель может обратиться в орган государственной регистрации актов гражданского состояния с заявлением о регистрации смерти. В случае невозможности ее проведения орган ГРАГС предоставляет письменный отказ с указанием причин. Такой отказ может быть использован как доказательство в судебном производстве.

После принятия судом решения об установлении факта смерти, его копия выдается заявителям и немедленно направляется судом в ГРАГС по месту принятия решения для государственной регистрации смерти человека. Свидетельство о смерти оформляется и выдается заявителю при его обращении в орган ГРАГСа.

По делам об установлении факта смерти на временно оккупированной территории судебный сбор не взимается. Решение суда исполняется немедленно, отметили в Минюсте.

Несмотря на обстоятельства, вызванные войной, каждый имеет право на надлежащее оформление документов, связанных с потерей близкого человека. Министерство юстиции призывает граждан пользоваться доступными механизмами защиты своих прав, в частности через обращение в систему бесплатной правовой помощи. – объяснили в ведомстве.

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