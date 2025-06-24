Загибель в окупації: як встановити факт смерті людини на тимчасово окупованій території - роз'яснення

Свідоцтва про смерть, видані російською владою на загарбаних українських землях не визнаються чинними на території України і не мають жодної юридичної сили. То як правильно оформити встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території, роз'яснили у Міністерстві юстиції України, передає УНН.

Деталі

Рідні померлих осіб, які загинули або померли на тимчасово окупованих територіях, стикаються з проблемами під час оформлення важливих документів.

Для того щоб зареєструвати смерть за українським законодавством і отримати відповідне свідоцтво державного зразка, передбачено спеціальний механізм - встановлення факту смерті через суд.

Подати таку заяву можуть члени сім’ї померлого, їхні представники або інші заінтересовані особи. Звертатися можна до будь-якого місцевого суду України за межами окупованої території — незалежно від місця проживання. Заяву також можна подати онлайн через сервіс "Електронний суд" із використанням кваліфікованого електронного підпису.

У заяві необхідно зазначити:

який факт заявник просить встановити та з якою метою;

причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

докази, що підтверджують факт (покази свідків, лікарська довідка про смерть, фото чи відеозапис з місця поховання та інші).

Перед зверненням до суду для встановлення факту смерті особи на ТОТ заявник може звернутися до органу державної реєстрації актів цивільного стану із заявою про реєстрацію смерті. У разі неможливості її проведення орган ДРАЦС надає письмову відмову із зазначенням причин. Така відмова може бути використана як доказ у судовому провадженні.

Після ухвалення судом рішення про встановлення факту смерті, його копія видається заявникам та негайно надсилається судом до ДРАЦСу за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації смерті людини. Свідоцтво про смерть оформляється та видається заявнику під час його звернення до органу ДРАЦСу.

У справах про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території судовий збір не стягується. Рішення суду виконується негайно, наголосили у Мін'юсті.

Незважаючи на обставини, спричинені війною, кожен має право на належне оформлення документів, пов’язаних із втратою близької людини. Міністерство юстиції закликає громадян користуватися доступними механізмами захисту своїх прав, зокрема через звернення до системи безоплатної правничої допомоги. - пояснили у відомстві.

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