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Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Киев  •  УНН

 • 17903 просмотра

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Гетманцев решил лишить украинцев доступных заграничных покупок: что об этом думают украинцы.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроекты, которые предусматривают налогообложение всех международных посылок, отправленных маркетплейсами, независимо от их стоимости. Украинцы раскритиковали эту инициативу нардепа, пишет УНН.

Контекст

Гетманцев зарегистрировал в парламенте законопроекты о налогообложении налогом на добавленную стоимость и пошлиной почтовых отправлений из-за рубежа. Среди основных изменений, которые предлагает ввести Гетманцев, то, что граждане могут получать без налогообложения НДС товары стоимостью только до 45 евро при условии, что такие товары направляются в их адрес физическими лицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели.

В то же время товары, покупаемые гражданами на маркетплейсах или других подобных платформах, предлагается облагать НДС независимо от их стоимости. Ввозная пошлина с таких товаров будет взиматься только в случае, если их стоимость больше 150 евро.

Эту идею раскритиковал соучредитель "Новой Почты" Владимир Поперешнюк. Он предупредил, что принятие законопроекта Гетманцева ударит по обороноспособности, ведь часто комплектующие к БПЛА заказывают из-за рубежа, а также приведет к росту стоимости посылок для граждан. "Мешать людям обмениваться дешевыми товарами - это значит мешать им доставать себя из бедности. Чем дешевле людям обходится ввоз иностранных товаров, тем больше собственных проблем они решат в наши и без того нелегкие времена", - отметил Поперешнюк. Кроме того, по его мнению, предложенные изменения приведут к усложнению процесса растаможивания международных посылок.

Детали

УНН поинтересовался у украинцев, как часто они совершают покупки за границей, а также, что думают об инициативе Гетманцева облагать налогом все международные посылки.

Как рассказали жители и гости столицы, они относительно часто покупают товары за рубежом. Поэтому инициативу Гетманцева по налогообложению всех международных посылок, что приведет к росту их стоимости, воспринимают негативно.

Респонденты считают, что это повлечет за собой уменьшение количества заказов, а для того, чтобы позволить себе покупки на маркетплейсах за рубежом, украинцам придется работать еще больше.

Они посоветовали Гетманцеву, перед тем, как поднимать цены из-за увеличения налогообложения, подумать о создании альтернатив международным маркетплейсам.

Напомним

Гетманцев ранее уже выступал со странными инициативами. Например, он предлагал разыгрывать в лотерею бронь от мобилизации из-за войны, развязанной россией против Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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