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Гетманцев вирішив позбавити українців доступних закордонних покупок: що про це думають українці

Гетманцев вирішив позбавити українців доступних закордонних покупок: що про це думають українці

Київ • УНН

 • 124234 перегляди

Гетманцев вирішив позбавити українців доступних закордонних покупок: що про це думають українці.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував законопроєкти, які передбачають оподаткування всіх міжнародних посилок, відправлених маркетплейсами, незалежно від їхньої вартості. Українці розкритикували цю ініціативу нардепа, пише УНН.

Контекст

Гетманцев зареєстрував у парламенті законопроєкти про оподаткування податком на додану вартість та митом поштових відправлень з-за кордону. Серед основних змін, які пропонує запровадити Гетманцев, те, що громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю лише до 45 євро за умови, що такі товари надсилаються на їхню адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети.

Водночас товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах, пропонується оподаткувувати ПДВ незалежно від їх вартості. Ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише у разі, якщо їх вартість більша за 150 євро.

Цю ідею розкритикував співзасновник "Нової Пошти" Володимир Поперешнюк. Він попередив, що ухвалення законопроєкту Гетманцева вдарить по обороноздатності, адже часто комплектуючі до БПЛА замовляють з-за кордону, а також призведе до зростання вартості посилок для громадян. "Заважати людям обмінюватися дешевими товарами - це значить заважати їм діставати себе з бідності. Щодешевше людям обходиться ввіз іноземних товарів, то більше власних проблем вони розв'яжуть у наші й без того нелегкі часи", - зазначив Поперешнюк. Окрім того, на його думку, запропоновані зміни призведуть до ускладнення процесу розмитнення міжнародних посилок.

Деталі

УНН поцікавився в українців, як часто вони здійснюють покупки за кордоном, а також, що думають про ініціативу Гетманцева оподатковувати всі міжнародні посилки.

Як розповіли жителі та гості столиці, вони відносно часто купують товари за кордоном. Тому ініціативу Гетманцева з оподаткування всіх міжнародних посилок, що призведе до зростання їхньої вартості, сприймають негативно.

Респонденти вважають, що це спричинить зменшення кількості замовлень, а для того, щоб дозволити собі покупки на маркетплейсах за кордоном, українцям доведеться працювати ще більше.

Вони порадили Гетманцеву, перед тим, як піднімати ціни через збільшення оподаткування, подумати про створення альтернатив міжнародним маркетплейсам.

Нагадаємо

Гетманцев раніше вже виступав з дивними ініціативами. Наприклад, він пропонував розігрувати у лотерею бронь від мобілізації через війну, розвʼязану росією проти України.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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