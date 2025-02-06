ГеройСаг и ЕѴА собирают на армию мотоциклов для ВСУ

6 февраля стартует большой сбор "Відчувай на максимум" на внедорожные мотоциклы для Вооруженных сил Украины, организованный благотворительным проектом ГеройCar и сетью магазинов ЕѴА.

Средства, собранные в рамках этой инициативы, команда проекта ГеройCar направит на приобретение 50 внедорожных мотоциклов Sihao. Это легкая в обслуживании, маневренная техника, которая поможет военным в боевых и разведывательных задачах.

"ГеройCar делает все возможное для обеспечения Вооруженных сил Украины надежным и выносливым колесным транспортом. Сейчас мы получили от ВСУ запрос на мотоциклы, ведь мототехника может существенно повысить эффективность работы отдельных подразделений", - говорит Евгения Бут, СЕО БО „Благотворительный фонд "Руслана Шостака", частью которого является проект ГеройСаг.

Внедорожные мотоциклы - эффективный и универсальный инструмент особенно в условиях сложного рельефа. Среди их преимуществ на поле боя - высокая маневренность и скорость. Они позволяют перемещаться фактически по любой местности, минуя препятствия, которые останавливают или замедляют автомобили и остальную технику. Мотоциклы легко маскировать и ремонтировать. Кроме того, они потребляют значительно меньше топлива, чем авто.

"Война меняет восприятие привычных вещей. В современном мире мотоциклы ассоциируются со скоростью, экстримом, смелостью, стремлением максимального уровня острых ощущений. Но в условиях войны экстрим не прихоть, мотоцикл не развлечение, а чувствовать на максимум необходимо, чтобы мгновенно реагировать на ситуацию и выжить. Те, кто сегодня не на фронте, также должны чувствовать на максимум. Ведь от скорости нашей реакции зависит, насколько вовремя Силы обороны получат необходимую помощь для защиты Украины. Поэтому для своего сбора мы выбрали название "Відчувай на максимум", и через него призываем реагировать, не быть равнодушными и участвовать", - комментирует руководитель PR-направления сети EVA и EVA.UA Александра Гнатик.

Приобщиться к сбору "Відчувай на максимум" можно на кассах магазинов EVA, сделав перевод от 1 гривны, или донатом на любую сумму на сайте благотворительного проекта ГеройСаг.