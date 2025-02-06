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ГеройCar та ЕVA збирають на армію мотоциклів для ЗСУ

ГеройCar та ЕVA збирають на армію мотоциклів для ЗСУ

Київ • УНН

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Благодійний проєкт ГеройCar спільно з мережею EVA розпочинають збір коштів на 50 позашляхових мотоциклів Sihao для ЗСУ. Техніка потрібна військовим для бойових та розвідувальних завдань через її маневреність та економічність.

6 лютого  стартує великий збір "Відчувай на максимум" на позашляхові мотоцикли для Збройних сил України, організований благодійним проєктом ГеройCar та мережею магазинів ЕVA. 

Кошти, зібрані в межах цієї ініціативи, команда проєкту ГеройCar спрямує на придбання 50 позашляхових мотоциклів Sihao. Це легка в обслуговуванні, маневрена техніка, яка допоможе військовим у бойових та розвідувальних завданнях.  

"ГеройCar робить все можливе задля забезпечення Збройних сил України надійним та витривалим колісним транспортом. Зараз ми отримали від ЗСУ запит на мотоцикли, адже мототехніка може суттєво підвищити ефективність роботи окремих підрозділів", — говорить Євгенія Бут, СЕО БО "Благодійний фонд "Руслана Шостака", частиною якого є проєкт ГеройCar

Позашляхові мотоцикли — ефективний та універсальний інструмент особливо в умовах складного рельєфу. Серед їхніх переваг на полі бою — висока маневреність та швидкість. Вони дозволяють переміщатися фактично будь-якою місцевістю, оминаючи перешкоди, що зупиняють або сповільнюють автомобілі та решту техніки. Мотоцикли легко маскувати та ремонтувати. Крім того, вони споживають значно менше палива, ніж авто.

"Війна змінює сприйняття звичних речей. У сучасному світі мотоцикли асоціюються зі швидкістю, екстримом, сміливістю, прагненням максимального рівня гострих відчуттів. Та в умовах війни екстрим не забаганка, мотоцикл не розвага, а відчувати на максимум необхідно, щоб миттєво реагувати на ситуацію та вижити. Ті, хто сьогодні не на фронті, також мають відчувати на максимум. Адже від швидкості нашої реакції залежить, наскільки вчасно Сили оборони отримають необхідну допомогу для захисту України. Тому для свого збору ми обрали назву "Відчувай на максимум", і через неї закликаємо реагувати, не бути байдужими та долучатися", – коментує керівниця PR-напряму мережі EVA та  EVA.UA Олександра Гнатик.

Долучитися до збору "Відчувай на максимум" можна на касах магазинів EVA, зробивши переказ від 1 гривні,  або донатом на будь-яку суму на сайті благодійного проєкту ГеройCar.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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