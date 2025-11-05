Германия предлагает афганцам деньги за отказ от переселения в страну
Правительство Германии предлагает афганцам, находящимся в Пакистане, денежные выплаты за отказ от переселения в ФРГ. Это часть более жесткой миграционной политики на фоне роста популярности правопопулистской партии.
Правительство Германии предложило денежные выплаты гражданам Афганистана, находящимся в Пакистане, если они добровольно откажутся от планов переезда в ФРГ. Об этом заявил министр внутренних дел Александер Добриндт, объясняя, что речь идет о "финансовом предложении для добровольного возвращения", информирует Reuters, пишет УНН.
Инициатива стала частью усилий правительства канцлера Фридриха Мерца продемонстрировать более жесткую миграционную политику на фоне роста популярности правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD).
Около 2000 афганцев, которым ранее одобрили переселение из-за сотрудничества с немецкими военными или угрозы от "Талибана", месяцами застряли в Пакистане после заморозки программы переселения.
Логично, что если мы предполагаем, что люди не имеют возможности быть допущенными в Германию, мы предлагаем им определенную перспективу, и это связано с финансовым предложением для добровольного возвращения в Афганистан или другую третью страну
Он подтвердил, что выплаты уже предложены, но не раскрыл сумму или количество участников. По данным немецких СМИ, речь может идти о нескольких тысячах евро, часть из которых афганцы получат в Пакистане, а остальное – после возвращения в Афганистан или переезда в другую страну.
