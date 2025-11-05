ukenru
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
Графики отключений электроэнергии
Германия предлагает афганцам деньги за отказ от переселения в страну

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Правительство Германии предлагает афганцам, находящимся в Пакистане, денежные выплаты за отказ от переселения в ФРГ. Это часть более жесткой миграционной политики на фоне роста популярности правопопулистской партии.

Германия предлагает афганцам деньги за отказ от переселения в страну

Правительство Германии предложило денежные выплаты гражданам Афганистана, находящимся в Пакистане, если они добровольно откажутся от планов переезда в ФРГ. Об этом заявил министр внутренних дел Александер Добриндт, объясняя, что речь идет о "финансовом предложении для добровольного возвращения", информирует Reuters, пишет УНН

Детали

Инициатива стала частью усилий правительства канцлера Фридриха Мерца продемонстрировать более жесткую миграционную политику на фоне роста популярности правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

В Берлине закрывают крупнейшее убежище для украинских беженцев в бывшем аэропорту "Тегель"02.11.25, 18:38 • 6513 просмотров

Около 2000 афганцев, которым ранее одобрили переселение из-за сотрудничества с немецкими военными или угрозы от "Талибана", месяцами застряли в Пакистане после заморозки программы переселения.

Логично, что если мы предполагаем, что люди не имеют возможности быть допущенными в Германию, мы предлагаем им определенную перспективу, и это связано с финансовым предложением для добровольного возвращения в Афганистан или другую третью страну 

– сказал Добриндт.

Он подтвердил, что выплаты уже предложены, но не раскрыл сумму или количество участников. По данным немецких СМИ, речь может идти о нескольких тысячах евро, часть из которых афганцы получат в Пакистане, а остальное – после возвращения в Афганистан или переезда в другую страну.

Сирийские беженцы в Германии должны вернуться на родину, будут начаты депортации - Мерц04.11.25, 00:31 • 20384 просмотра

Степан Гафтко

