В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та поради
Коли та як обрізати малину на зиму: поради
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Німеччина пропонує афганцям гроші за відмову від переселення до країни

Київ • УНН

Уряд Німеччини пропонує афганцям, які перебувають у Пакистані, грошові виплати за відмову від переселення до ФРН. Це частина жорсткішої міграційної політики на тлі зростання популярності правопопулістської партії.

Німеччина пропонує афганцям гроші за відмову від переселення до країни

Уряд Німеччини запропонував грошові виплати громадянам Афганістану, які перебувають у Пакистані, якщо вони добровільно відмовляться від планів переїзду до ФРН. Про це заявив міністр внутрішніх справ Александер Добріндт, пояснюючи, що йдеться про "фінансову пропозицію для добровільного повернення", інформує Reuters, пише УНН

Деталі

Ініціатива стала частиною зусиль уряду канцлера Фрідріха Мерца продемонструвати жорсткішу міграційну політику на тлі зростання популярності правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

У Берліні закривають найбільший притулок для українських біженців у колишньому аеропорту "Тегель"02.11.25, 18:38 • 6505 переглядiв

Близько 2000 афганців, яким раніше схвалили переселення через співпрацю з німецькими військовими або загрозу від "Талібану", місяцями застрягли в Пакистані після замороження програми переселення.

Логічно, що якщо ми припускаємо, що люди не мають можливості бути допущеними до Німеччини, ми пропонуємо їм певну перспективу, і це пов’язано з фінансовою пропозицією для добровільного повернення до Афганістану чи іншої третьої країни 

– сказав Добріндт.

Він підтвердив, що виплати вже запропоновані, але не розкрив суму чи кількість учасників. За даними німецьких ЗМІ, мова може йти про кілька тисяч євро, частину з яких афганці отримають у Пакистані, а решту – після повернення до Афганістану або переїзду до іншої країни.

Сирійські біженці в Німеччині мають повернутися на батьківщину, буде розпочато депортації - Мерц04.11.25, 00:31 • 20263 перегляди

Степан Гафтко

