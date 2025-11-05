Німеччина пропонує афганцям гроші за відмову від переселення до країни
Уряд Німеччини пропонує афганцям, які перебувають у Пакистані, грошові виплати за відмову від переселення до ФРН. Це частина жорсткішої міграційної політики на тлі зростання популярності правопопулістської партії.
Уряд Німеччини запропонував грошові виплати громадянам Афганістану, які перебувають у Пакистані, якщо вони добровільно відмовляться від планів переїзду до ФРН. Про це заявив міністр внутрішніх справ Александер Добріндт, пояснюючи, що йдеться про "фінансову пропозицію для добровільного повернення", інформує Reuters, пише УНН.
Деталі
Ініціатива стала частиною зусиль уряду канцлера Фрідріха Мерца продемонструвати жорсткішу міграційну політику на тлі зростання популярності правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).
Близько 2000 афганців, яким раніше схвалили переселення через співпрацю з німецькими військовими або загрозу від "Талібану", місяцями застрягли в Пакистані після замороження програми переселення.
Логічно, що якщо ми припускаємо, що люди не мають можливості бути допущеними до Німеччини, ми пропонуємо їм певну перспективу, і це пов’язано з фінансовою пропозицією для добровільного повернення до Афганістану чи іншої третьої країни
Він підтвердив, що виплати вже запропоновані, але не розкрив суму чи кількість учасників. За даними німецьких ЗМІ, мова може йти про кілька тисяч євро, частину з яких афганці отримають у Пакистані, а решту – після повернення до Афганістану або переїзду до іншої країни.
