Германия поддерживает ограничение выезда мужчин призывного возраста из Украины в ЕС - Мерц

Киев • УНН

 • 1372 просмотра

Фридрих Мерц назвал меры Украины по мобилизационному ресурсу необходимыми для обороны. Берлин поддерживает усилия Киева по сохранению единства страны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддерживает меры Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста в страны Европейского Союза. Об этом он сказал во время совместного общения с медиа вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

По словам канцлера, такие решения оправданы в условиях полномасштабной войны, когда государство вынуждено обеспечивать собственную оборону, сохранять мобилизационный ресурс и поддерживать устойчивость общества.

Мерц подчеркнул, что Украина имеет право принимать необходимые шаги для самозащиты, а партнеры должны относиться к этому с пониманием.

Мы также хотим сказать, что усилия Украины ограничить выезд мужчин призывного возраста в ЕС, мы их поддерживаем. Это абсолютно необходимо, чтобы Украина могла себя защищать

– заявил канцлер Германии.

Он добавил, что этот вопрос касается не только непосредственно фронта, но и сохранения внутреннего единства государства в условиях войны. Кроме того, по словам Мерца, наличие человеческого ресурса будет важным и для будущего восстановления страны после завершения боевых действий.

"Чтобы было и в дальнейшем единство украинского общества, и для того, чтобы можно было Украину действительно восстанавливать", – подчеркнул он.

Канцлер также отметил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину как в военной, так и в гуманитарной и экономической сферах.

ОбществоПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Берлин