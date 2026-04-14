Германия поддерживает ограничение выезда мужчин призывного возраста из Украины в ЕС - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддерживает меры Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста в страны Европейского Союза. Об этом он сказал во время совместного общения с медиа вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН. Детали По словам канцлера, такие решения оправданы в условиях полномасштабной войны, когда государство вынуждено обеспечивать собственную оборону, сохранять мобилизационный ресурс и поддерживать устойчивость общества. Мерц подчеркнул, что Украина имеет право принимать необходимые шаги для самозащиты, а партнеры должны относиться к этому с пониманием. Мы также хотим сказать, что усилия Украины ограничить выезд мужчин призывного возраста в ЕС, мы их поддерживаем. Это абсолютно необходимо, чтобы Украина могла себя защищать – заявил канцлер Германии. Он добавил, что этот вопрос касается не только непосредственно фронта, но и сохранения внутреннего единства государства в условиях войны. Кроме того, по словам Мерца, наличие человеческого ресурса будет важным и для будущего восстановления страны после завершения боевых действий. "Чтобы было и в дальнейшем единство украинского общества, и для того, чтобы можно было Украину действительно восстанавливать", – подчеркнул он. Канцлер также отметил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину как в военной, так и в гуманитарной и экономической сферах.