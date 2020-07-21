Геращенко о "луцком террористе": заявляет, что если кто-то будет подходить близко к автобусу - он его взорвет

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 15662 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100476 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105360 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131720 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110009 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130344 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101897 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102545 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104386 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102039 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Геращенко о "луцком террористе": заявляет, что если кто-то будет подходить близко к автобусу - он его взорвет

Геращенко о "луцком террористе": заявляет, что если кто-то будет подходить близко к автобусу - он его взорвет

Киев  •  УНН

 • 13560 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Захватчик автобуса в Луцке угрожает взорвать транспорт вместе с заложниками при условии, если к нему кто-либо приблизится. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала “Украина 24”, передает УНН.

“Психологическое состояние у данного правонарушителя сложное, как и у любого человека, который подвергает жизни других людей опасности. Он до сих пор не предоставил возможности передать воду и продукты питания для заложников. Он насмотрелся, я так понимаю, разного рода фильмов про захват заложников и заявляет, что если кто-то будет подходить близко к автобусу, то он его взорвет”, — сказал Геращенко.

Заместитель министра не смог подтвердить факт лечения мужчины в спецзаведении, однако заявил о достоверности информации о его судимости и отбывании срока.

Напомним, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план “Заложник”.

В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что лицо, захватившее заложников в автобусе в центре Луцка, позвонило в 9:25 в полицию, и представилось именем “Максим Плохой”.

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