Геращенко о "луцком террористе": заявляет, что если кто-то будет подходить близко к автобусу - он его взорвет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Захватчик автобуса в Луцке угрожает взорвать транспорт вместе с заложниками при условии, если к нему кто-либо приблизится. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала “Украина 24”, передает УНН.
“Психологическое состояние у данного правонарушителя сложное, как и у любого человека, который подвергает жизни других людей опасности. Он до сих пор не предоставил возможности передать воду и продукты питания для заложников. Он насмотрелся, я так понимаю, разного рода фильмов про захват заложников и заявляет, что если кто-то будет подходить близко к автобусу, то он его взорвет”, — сказал Геращенко.
Заместитель министра не смог подтвердить факт лечения мужчины в спецзаведении, однако заявил о достоверности информации о его судимости и отбывании срока.
Напомним, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план “Заложник”.
В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что лицо, захватившее заложников в автобусе в центре Луцка, позвонило в 9:25 в полицию, и представилось именем “Максим Плохой”.