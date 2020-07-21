Геращенко про "луцького терориста": заявляє, якщо хтось буде підходити близько до автобуса - він його підірве
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Чоловік, який захопив автобус у Луцьку погрожує підірвати транспорт разом із заручниками за умови, якщо до нього хтось наблизиться. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі каналу "Україна 24", передає УНН.
"Психологічний стан у даного правопорушника складний, як і у будь-якої людини, яка піддає життя інших людей небезпеці. Він до цих пір не надав можливості передати воду і продукти харчування для заручників. Він надивився, я так розумію, різного роду фільмів про захоплення заручників і заявляє, що якщо хтось буде підходити близько до автобуса, то він його підірве", - сказав Геращенко.
Заступник міністра не зміг підтвердити факт лікування чоловіка в спецзакладі, проте заявив про достовірність інформації про його судимості і відбування терміну.
Нагадаємо, вранці в центрі Луцька людина з вибухівкою і зброєю захопила автобус із заручниками, у місті і області введено оперативний план "Заручник".
У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Зараз про постраждалих інформації немає.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що особа, яка захопила заручників в автобусі в центрі Луцька, зателефонувала о 9:25 в поліцію, і назвалась ім'ям "Максим Плохой".