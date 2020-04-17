Геращенко показал спутниковый снимок лесных пожаров в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко показал фото, сделанное Национальным космическим агентством, показывающий, что дым лесных пожаров принесен из Житомирской области, а не из зоны Чернобыльской АЭС. Снимок Геращенко опубликовал в соцсети Facebook, передаёт УНН.
“Во избежание слухов, распространяемых в социальных сетях, о том, что дым лесных пожаров принесен из Чернобыльской зоны отчуждения и того, что дым этот радиоактивный, публикую фото, сделанное Национальным космическим агентством, что было сделано сегодня утром по моей просьбе”, — написал Геращенко.
По его словам, на спутниковом снимке отчетливо видно, что дым лесных пожаров принесен из Житомирской области, а не из зоны Чернобыльской АЭС, где пожары были остановлены ко вторнику. Никакого повышения радиоактивного фона в Киеве и его окрестностях не наблюдается.
Как сообщал УНН, по состоянию на вторую половину дня 17 апреля спасатели ГСЧС оказывают помощь работникам лесхозов на территории Виступовицкого и Бережестского лесничеств Житомирской области по тушению сухой травы и лесной подстилки. Привлечено авиацию ГСЧС.
Напомним, в Житомирской области во время горения травы огонь перекинулся на поселок, повреждены жилые дома.