В Житомирской области к тушению лесных пожаров привлекли три самолета ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Спасатели ГСЧС оказывают помощь работникам лесхозов на территории Виступовицкого и Бережестского лесничеств Житомирской области по тушению сухой травы и лесной подстилки. Привлечено авиацию ГСЧС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
"Сейчас продолжаются работы по оказанию помощи работникам лесхозов в тушении лесных пожаров в Виступовицком лесничестве ГП "Овручское СЛХ" (село Рудня) и Бережестськом лесничестве ГП "Овручское ЛХ" (село Бережесть) Овручского района", - сообщили в ГСЧС.
Также пожарные привлечены к тушению пожаров в Пояскивском лесничестве ГП "Белокоровецкое ЛХ", Журжовицком лесничестве ГП "Олевское ЛХ" и Олевском лесничестве ГП "Олевское ЛХ" Олевского района.
Как указано, все возгорания возникли 16 апреля. Огненную стихию усиливает сильный порывистый ветер. Поэтому огонь распространяется с большой скоростью и за считанные секунды охватывает значительные территории.
"По состоянию на 13:00 на ликвидации пожаров работают 71 спасатель и 17 спецавтомобилей, 311 работников лесничеств и 25 единиц техники. Также привлечено 3 самолета АН-32П от ГСЧС", - добавили в ГСЧС.
Напомним, в Житомирской области во время горения травы огонь перекинулся на поселок, повреждены жилые дома.