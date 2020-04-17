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На Житомирщині до гасіння лісових пожеж залучили три літаки ДСНС

На Житомирщині до гасіння лісових пожеж залучили три літаки ДСНС

Київ • УНН

 • 15563 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Рятувальники ДСНС надають допомогу працівникам лісгоспів на території Виступовицького та Бережестського лісництв Житомирської області щодо гасіння сухої трави та лісової підстилки. Залучено авіацію ДСНС. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.

"Наразі тривають роботи по наданню допомоги працівникам лісгоспів у гасінні лісових пожеж у Виступовицькому лісництві ДП “Овруцьке СЛГ” (село Рудня) та Бережестському лісництві ДП “Овруцьке ЛГ” (село Бережесть) Овруцького району", - повідомили у ДСНС.

Також вогнеборці залучені до гасіння пожеж у Поясківському лісництві ДП “Білокоровицьке ЛГ”, Журжовицькому лісництві ДП “Олевське ЛГ” та Олевському лісництві ДП “Олевське ЛГ” Олевського району.

Як вказано, усі загоряння виникли 16 квітня. Вогняну стихію посилює сильний поривчастий вітер. Через це вогонь поширюється з великою швидкістю та за лічені секунди охоплює значні території.

"Станом на 13:00 на ліквідації пожеж працюють 71 рятувальник та 17 спецавтомобілів, 311 працівників лісництв та 25 одиниць техніки. Також залучено 3 літаки АН-32П від ДСНС", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, на Житомирщині під час горіння трави вогонь перекинувся на селище, пошкоджено житлові будинки.

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