Геращенко показав супутниковий знімок лісових пожеж у Житомирській області
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко показав фото, зроблене Національним космічним агентством, що показує, що дим лісових пожеж принесений з Житомирської області, а не із зони Чорнобильської АЕС. Знімок Геращенко опублікував в соцмережі Facebook, передає УНН.
"Щоб уникнути чуток, які розповсюджуються в соціальних мережах, про те, що дим лісових пожеж принесений з Чорнобильської зони відчуження і того, що дим цей радіоактивний, публікую фото, зроблене Національним космічним агентством, що було зроблено сьогодні вранці на моє прохання", - написав Геращенко.
За його словами, на супутниковому знімку чітко видно, що дим лісових пожеж принесений з Житомирської області, а не із зони Чорнобильської АЕС, де пожежі були зупинені до вівторка. Ніякого підвищення радіоактивного фону в Києві і його околицях не спостерігається.
Як повідомляв УНН, станом на другу половину дня 17 квітня рятувальники ДСНС надають допомогу працівникам лісгоспів на території Виступовицького і Бережестського лісництв Житомирської області по гасінню сухої трави та лісової підстилки. Залучено авіацію ДСНС.
Нагадаємо, в Житомирській області під час горіння трави вогонь перекинувся на селище, пошкоджені житлові будинки.