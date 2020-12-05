Геращенко назвал причину и количество медработников, которые бросили работу

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине течение последних трех лет около 70 тысяч врачей и медсестер бросили свою работу из-за низкой зарплаты, уровень которой зависит от уплаты налогов крупными предприятиями. В этой же сфере до сих пор действуют коррупционные схемы. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует УНН.