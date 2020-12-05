Геращенко назвал причину и количество медработников, которые бросили работу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине течение последних трех лет около 70 тысяч врачей и медсестер бросили свою работу из-за низкой зарплаты, уровень которой зависит от уплаты налогов крупными предприятиями. В этой же сфере до сих пор действуют коррупционные схемы. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует УНН.
“За последние три года в Украине бросили профессии медиков около 70 000 врачей и медсестер. Это люди, которые устали получать мизерные зарплаты и уехали за пределы Украины, работать в Европу или просто вышли на пенсию. Почему? Потому что наше государство не способно обеспечить для врачей достойный уровень заработной платы. И для учителей, и многих других”, — отметил заместитель министра внутренних дел.
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Причину чиновник видит в том, что в Украине продолжаются действовать “схемы или схематозы” с выплатой налогов.
“Когда мы говорим о вопросах фискализации, то имеем в виду то, что действительно есть честные предприниматели, которые работают на рынках, занимаются занятостью. Но неправда, что для них планировалось введение кассовых аппаратов. Их должны вводить только для предпринимателей, у которых оборот средств более 1 миллиона гривен. А в нашей стране целый ряд схем крутится вокруг продажи контрабандных товаров, вокруг крупных торговых сетей, которые делают тысячи своих сотрудников ФЛП. Для того, чтобы один продавал бананы, второй — рыбу, третий — мясо. И в итоге получается колоссальное уклонение от уплаты налогов, что приводит как раз к тому, что мы не можем платить нормальную зарплату врачам”, — подытожил Геращенко.
Добавим, во время выступления в Верховной Раде Украины министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинские медики получают заработную плату на уровне выплат по безработице, что “стыдно” в современных условиях страны, поэтому работники отрасли сейчас находятся “на грани”.