Геращенко назвав причину та кількість медпрацівників, які покинули роботу

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Україні протягом останніх трьох років близько 70 тисяч лікарів та медсестер покинули свою роботу через низьку зарплатню, рівень якої залежить від сплати податків великими підприємствами. У цій же сфері досі діють корупційні схеми. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує УНН.

“За останні три роки в Україні покинули професії медиків близько 70 тисяч лікарів та медсестер. Це люди, які втомилися отримувати мізерні зарплати й поїхали за межі України, працювати в Європу або просто вийшли на пенсію. Чому? Тому що наша держава не здатна забезпечити для лікарів достойний рівень заробітної плати. І для вчителів та багатьох інших”, — зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

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Причину урядовець вбачає в тому, що в Україні продовжуються діяти “схеми або схематози” з виплатою податків.

“Коли ми говоримо про питання фіскалізації, то маємо на увазі те, що є справді чесні підприємці, які працюють на ринках, займаються самозайнятістю. Але ж не правда, що для них планувалося введення касових апаратів. Їх мали вводити лише для підприємців, у яких обіг коштів понад 1 мільйон гривень. А в нашій країні цілий ряд схем крутиться довкола продажу контрабандних товарів, довкола великих торгових мереж, які роблять тисячі своїх співробітників ФОПами. Для того, щоб один продавав банани, другий — рибу, третій — м’ясо. І в підсумку, виходить колосальне ухилення від сплати податків, яке приводить якраз до того, що ми не можемо платити нормальну зарплатню лікарям”, — підсумував Геращенко.

Додамо, під час виступу у Верховній Раді України міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що українські медики отримують заробітну плату на рівні виплат по безробіттю, що “соромно” у сучасних умовах країни, тому працівники галузі зараз знаходяться “на межі”.

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