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Максим Степанов: якщо змусити лікарів й надалі працювати за безцінь, вони покинуть країну

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прямим обов’язком держави є забезпечення медичним працівникам гідних умов для праці і життя. Перш за все, необхідно збільшити заробітні плати лікарям мінімум від 23 000 грн, середньому медичному персоналу — на рівні 17 000 грн, та 12 000 грн молодшому медичному персоналу. На цьому міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив під час свого виступу у Верховній Раді України.

“Це те, що було обіцяно медикам, і вони розраховують на нас. Ми не можемо їх підвести, бо вони не підводять. Тому я дуже прошу уможливити ці зарплати в бюджеті. Це наш обов’язок перед пів мільйоном медичних працівників.Рано чи пізно у кожного з нас настає мить, коли він надіється на лікаря. Зараз лікарі і всі медики надіються на нас. Ми не маємо морального права їх підвести. Якщо залишити все, як є — на нас чекає катастрофа”, — наголосив Максим Степанов.

Очільник МОЗ закликав народних депутатів не змушувати українських лікарів зробити важкий вибір — працювати на батьківщині за копійки або виїхати заробляти за кордон.

“Польща відмінила нострифікацію дипломів українським медикам. Тепер вони можуть безперешкодно туди поїхати і працювати. Їх там чекають. І якщо ми не підвищимо їм зарплати — повірте, вони всі поїдуть за кордон”, — заявив міністр.

Максим Степанов також підкреслив, що наразі вітчизняні лікарі отримують заробітні плати, які майже дорівнюють виплатам по безробіттю. Від масових протестів медиків стримує лише сумлінне виконання професійних обов’язків, якими лікарі не можуть нехтувати зараді участі в мітінгах.

“Це соромно! У лікарів вже немає сил терпіти. Вони хотіли б вийти та сказати про це. Але вони не можуть, бо якщо вони залишать пацієнтів і прийдуть під Верховну Раду — десятки тисяч життів опиняться під загрозою. Вони не можуть, бо давали клятву. І 29 років українські політики користувалися їхньою вірністю клятві і відповідальністю перед українським народом”, — резюмував міністр охорони здоров’я.

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