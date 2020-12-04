Максим Степанов: если заставить врачей и в дальнейшем работать за бесценок, они покинут страну

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Прямой обязанностью государства является обеспечение медицинским работникам достойных условий для работы и жизни. Прежде всего, необходимо увеличить заработные платы врачам минимум от 23 000 грн, среднему медицинскому персоналу — на уровне 17 000 грн, и 12 000 грн младшему медицинскому персоналу. На этом министр здравоохранения Максим Степанов отметил во время своего выступления в Верховной Раде Украины.

“Это то, что было обещано медикам, и они рассчитывают на нас. Мы не можем их подвести, потому что они не подводят. Поэтому я очень прошу сделать возможным эти зарплаты в бюджете. Это наш долг перед пол миллионом медицинских работников. Рано или поздно у каждого из нас наступает момент, когда он надеется на врача. Сейчас врачи и все медики надеются на нас. Мы не имеем морального права их подвести. Если оставить все, как есть — нас ждет катастрофа”, — подчеркнул Максим Степанов.

Глава Минздрава призвал народных депутатов не заставлять украинских врачей сделать трудный выбор — работать на родине за копейки или выехать зарабатывать за границу.

“Польша отменила нострификации дипломов украинским медикам. Теперь они могут беспрепятственно туда поехать и работать. Их там ждут. И если мы не повысим им зарплаты — поверьте, они все поедут за границу”, — заявил министр.

Максим Степанов также подчеркнул, что сейчас отечественные врачи получают заработные платы, которые почти равны выплатам по безработице. От массовых протестов медиков сдерживает только добросовестное выполнение профессиональных обязанностей, которыми врачи не могут пренебрегать ради участия в митингах.

“Это стыдно! У врачей уже нет сил терпеть. Они хотели бы выйти и сказать об этом. Но они не могут, потому что если они оставят пациентов и придут под Верховную Раду — десятки тысяч жизней окажутся под угрозой. Они не могут, потому что давали клятву. И 29 лет украинские политики пользовались их верностью клятве и ответственностью перед украинским народом”, — резюмировал министр здравоохранения.

Украинские Национальные Новости

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